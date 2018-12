‘Ya hemos cumplido 193 de los 560 compromisos’: Karen Abudinen

Karen Abudinen es la consejera presidencial para las regiones y, por ende, la encargada de organizar y realizar los talleres Construyendo País, que cada semana realiza el presidente Iván Duque.



De acuerdo con la funcionaria, en los 17 talleres que se han hecho se han adquirido 560 compromisos, de los cuales ya se han cumplido 193.

¿Cuántos talleres llevan, y en compromisos, cuántos han adquirido?

Llevamos 17 y se han adquirido 560 compromisos



¿Cumplidos cuántos?

Cumplidos tenemos 193.



Hay ejemplos de compromisos cumplidos…

En el consejo de San Jacinto, Bolívar, el Presidente se comprometió con habilitar vuelos comerciales a Mompox y ya el Ministerio de Transporte lo logró. Desde el 6 de septiembre está llegando la aerolínea Easyfly.

Otro compromiso fue abrir una línea de crédito con Bancoldex por 2.000 millones de pesos enfocados al sector turístico, se abrió la línea, ya está funcionando FACEBOOK

En La Unión, Valle, nos comprometimos a implementar una política pública para los bomberos. Nos comprometimos a hacer un proceso licitatorio para nueve máquinas extintoras, hoy ya eso fue realizado. Adicionalmente, la adquisición de 18 máquinas cisternas para 10 departamentos, también fue ejecutada. Y se está en proceso de entrega de 15 unidades de intervención rápida que fortalecerá a 10 departamentos del país.

¿Y en materia de proyectos de regalías?

La directora del DNP se comprometió en un Construyendo País a hacer una maratón de regalías, y lo logró: lo hicimos el 25 de octubre y hoy afortunadamente hemos aprobado 129 proyectos que equivalen a 500.000 millones de pesos en proyectos para beneficio de la gente.



¿El presidente Duque ha convertido esos talleres en el escenario de gobernar?

Él gobierna en todos lados, pero este escenario es donde se encuentra con la comunidad directamente. Conseguir una cita con el Presidente no es fácil, y aquí, sin cita, ya 500 ciudadanos han hablado con el Presidente y él les ha dado soluciones concretas. Eso es un impacto de gobernabilidad, es una forma innovadora de gobernar, diferente, cercana y escuchando a la gente, esa es la mejor forma de servir.



Pero el Presidente no está para resolverle el problema a la señora de la tienda…

Fíjense que en todo lo que nos hemos comprometido son proyectos estratégicos de región, cuando vamos a las regiones resolvemos problemas estratégicos, coyunturales. Así como se le puede solucionar a la señora de la tienda, lo que buscamos es gobernar para que esa región avance en legalidad, emprendimiento y equidad.



Todos los compromisos han sido compromisos de alto impacto, no le están solucionando a una persona, les están solucionando a muchos ciudadanos. Pero estos talleres Construyendo País también son una forma para que los ministros estén en las regiones escuchando a la gente y solucionando.



¿No es un riesgo que el Presidente se concentre más en la microgerencia en lugar de temas de país?



A mí me parece que uno debe tener un equilibrio y tiene que escuchar al ciudadano de a pie, que te dice que tiene un problema y seguramente se expande a muchos ciudadanos y eso es lo que da la capacidad de tomar decisiones macro; a veces desde lo micro se empiezan a tomar las decisiones macro.



Si no conoces el ciudadano de a pie, lo que está pensando, lo que está sintiendo, lo que quiere, es mucho más difícil poder crear políticas de impacto en el país y de esa manera el Presidente de la República crea políticas de impacto, de esa manera se da cuenta de cuál es el sentir de la gente y cómo tiene que crear una política.



¿En esos 17 talleres cuáles han sido los principales problemas comunes que han encontrado?



La salud es un problema que sale recurrentemente, aunque son muchos. No puedo hablar de uno y no puedo decir cuál es el principal, porque puede ser subjetivo, pero también nos salen recurrentemente otros temas, como por ejemplo el de seguridad o los problemas con el Plan de Alimentación Escolar (PAE).



¿Dónde comienza y termina todo este proceso?

Nosotros de cada taller tenemos un acta de lo acordado. Semanalmente, cada ministerio le hace seguimiento para saber cómo va avanzando el compromiso que adquirió y nosotros estamos en contacto con ellos revisando cómo van avanzando esos compromisos, sobre todo en el tiempo de cumplimiento, porque hay acuerdos que se cumplen en un mes, en tres meses, en seis meses o en un año.

Nosotros manejamos una matriz de la que hacemos un informe de seguimiento y verificación de cada uno de los compromisos, el cual lo presentamos en el consejo de ministros FACEBOOK

¿En el consejo de ministros, el Presidente revisa el cumplimiento de los compromisos?



El Presidente dice “vamos a ver cómo vamos en los talleres Construyendo País” y comienza a revisar cada ministerio, cómo va con su seguimiento, y los ministros con todo el compromiso muestran los avances y los tropiezos.



¿Cómo verifican que los compromisos realmente se cumplan?

Por fotos, por ejemplo. Sí, si no hubiera verificación es como si no se hubiera cumplido.



