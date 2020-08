Conmovedor video de niño pidiendo que reabran colegios; Duque lo llamó

"Hola, señor Presidente, yo me llamo Jacobo Faciolince y tengo ocho años", con estas palabras empieza el video de este pequeño que rápidamente se viralizó en redes sociales, en el cual le pide al jefe de Estado reabrir los colegios en todo el país, pues, dice, extraña a sus compañeros.



"Necesitamos recuperar la alegría, volver a jugar, continuar con el aprendizaje, porque las pantallas han arruinado mucho a los niños", dice Jacobo en el video que publicó su madre en redes sociales, con el texto: "Jaco me pidió que grabáramos este video luego de una crisis de emociones que tuvo por no poder ir al colegio, por estar lejos de sus amigos, de sus profesores... al final me preguntó: 'Mamá, ¿tu crees que el Presidente sí verá mi mensaje?'. Intentémoslo, le dije...".

Jaco me pidió que grabáramos este video luego de una crisis de emociones que tuvo por no poder ir al colegio, por estar lejos de sus amigos, de sus profesores... al final me preguntó: “Mamá, ¿tu crees que el Presidente sí verá mi mensaje?”. Intentémoslo, le dije... pic.twitter.com/3y76lkhrEL — Mónica Londoño K. (@molokli) August 19, 2020

Y el niño concluye: "Esto es muy estresante, todos estamos estresados. Queremos recuperar la alegría, muchos niños solo tienen colegios, nosotros somos los menos afectados por el virus y por qué nos tienen encerrados. Queremos volver al colegio, ver a nuestros amigos, espero que tome una gran decisión”.



Al conocer el video, el presidente Iván Duque habló con Jacobo y aseguró que este miércoles, a las 6:00 p. m., en su habitual programa, va a contestar su pregunta.



"Mónica fue un gusto hablar contigo, con Jaco y Florencia. Gracias a Jaco por su pregunta y por llevar la voz de tantos niños. Hoy en #PrevenciónYAcción vamos a contestar la pregunta de Jaco con la voz del gobierno y la de expertos. Felicitaciones por esa linda familia. Un abrazo".

Monica fue un gusto hablar contigo, con Jaco y Florencia. Gracias a Jaco por su pregunta y por llevar la voz de tantos niños. Hoy en #PrevenciónYAcción vamos a contestar la pregunta de Jaco con la voz del gobierno y la de expertos. Felicitaciones por esa linda familia. Un abrazo. https://t.co/00bJJEqN8k — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 19, 2020

Los colegios fueron uno de los primeros sectores que pasaron a la virtualidad para mitigar la propagación de la pandemia del coronavirus.



Hasta el momento, no se conoce la fecha exacta en la regresarán los niños al colegio. En Bogotá, la alcaldesa Claudia López señaló que estudian la posibilidad de que sea en octubre.

