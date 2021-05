Duque no descarta decretar estado de conmoción interior

El presidente Iván Duque informó en la mañana de este miércoles que no descarta decretar el estado de conmoción interior para buscar ponerle fin a la compleja situación de orden público que atraviesa el país.

“Uno como jefe de Estado no puede renunciar a ninguna de las herramientas que le dan la Constitución y la ley. La Ley 137 del 94, que es la que reglamenta el estado de conmoción interior, tiene herramientas taxativas que se pueden emplear y están orientadas a que se empleen, únicamente si los mecanismos ordinarios no funcionan. Han sido usadas en muy pocas ocasiones. A la pregunta si se renuncia a esta herramienta, ni a esa ni a ninguna otra herramienta constitucional”, dijo Duque.



La afirmación de Duque se da tras la petición de varios miembros de su partido, el Centro Democrático (CD), de recurrir a esta drástica herramienta para combatir lo que ellos interpretan como acciones criminales.



"Presidente, Iván Duque —le dijo el senador Carlos Felipe Mejía—, insisto: aquí están en juego la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, la convivencia ciudadana, además de la salud y la vida de miles de inocentes. Urgente decretar la conmoción interior y militarizar ciudades".



La posibilidad, sin embargo, ha sido rechazada por sectores de la oposición que consideran que se agudizaría más la confrontación en las calles y carreteras del país.



El Presidente, en entrevista con Blu Radio, también dijo que no descartaba reunirse con el expresidente Juan Manuel Santos y con opositores como el senador Gustavo Petro, para buscar salidas a la crisis.



“No soy persona de sesgos. Muchas personas me decían si me reuniría con Timochenko, me he reuní con él. Si lo he hecho con él, ¿cómo no me voy a reunir con otros dirigentes políticos? Los espacios de conversación uno no los puede cercenar”, aseguró Duque.



El mandatario dijo también que, claramente, hay manos criminales detrás de las estructuras que ocasionan actos vandálicos en las manifestaciones por el paro nacional y que esto ha quedado evidenciado en ciudades como Bogotá, en donde los vándalos han quemado CAI y saqueado supermercados.



“Los colombianos tenemos que unirnos en el rechazo categórico, enfático, a este vandalismo y tenemos que enfrentarlo con las herramientas que nos ofrece el Estado de derecho. Se está avanzando en los procesos de judicialización. Vamos a ofrecer recompensas por quienes están detrás de estas estructuras vandálicas en varias ciudades del país. Claramente hay manos criminales detrás de todo esto”, dijo en la misma entrevista con la emisora.



En ese sentido, el primer mandatario manifestó que se deben combatir las conductas sistemáticas con las herramientas que ofrece el Estado de derecho.

Protestas en Medellín. Foto: Jáiver Nieto. EL TIEMPO



“Sin lugar a dudas, en una democracia existe el derecho de protestar pacíficamente. Cuando vemos hechos de violencia vandálica, de terrorismo urbano, que causa daño a la infraestructura pública. Esas conductas son sistemáticas y tenemos que combatirlas”, advirtió Duque.



El Presidente, respecto a las observaciones que han hecho la ONU y la Unión Europea sobre represión de la Policía, dijo que las actuaciones del Esmad están ligadas a los protocolos establecidos.



“Las formas en las que se han enfrentado las situaciones de orden público en la última semana han sido a través de los Puestos de Mando Unificado, en los que están presentes la Procuraduría y Contraloría. Cada una de las actuaciones del Esmad se han hecho a la luz de los protocolos que han sido fijados y que en los últimos meses han suscitado tanta discusión”, manifestó el Presidente.



Duque añadió que, si se presentan abusos, inmediatamente se abre una investigación interna en la Policía, pero también en los organismos de control.

Cuando deberíamos estar concentrados en avanzar en la vacunación, en conseguir recursos para ayudar a los más vulnerables y sanear finanzas públicas, en reactivar la economía y la generación de empleo, nos tocó defendernos del vandalismo y del caos #ConmociónInteriorYA pic.twitter.com/NPncTQFfO7 — Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA) May 5, 2021

No hay Procuraduría, ni Defensoría del Pueblo, ciudades siguen militarizadas reforzando la represión, van cerca de 30 asesinatos y aun así no les basta, quieren conmoción interior. Uribe, @IvanDuque ustedes son responsables, ¡paren la masacre! #ParoNacional4M #SOSColombiaDDHH pic.twitter.com/OyaM25VCqZ — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) May 4, 2021

