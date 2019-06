Comienza el bicentenario: hace 200 años, Bolívar cruzó la frontera

Este martes se conmemoran 200 años de un hecho que marcó el inicio de una gesta que cambió la historia de nuestro país y de buena parte de América del Sur.



El 4 de junio de 1819, el general Simón Bolívar, al mando de una tropa conformada en su mayoría por llaneros venezolanos, cruzó el río Arauca y llegó a la entonces Nueva Granada (hoy Colombia) para iniciar la gesta libertadora.

Su paso no fue sencillo. Tras cruzar las sabanas del Apure, el Libertador llegó al crecido afluente del Orinoco, cuyas aguas turbias se extendían por más de 200 metros de una orilla a la otra.



Arribó en una época en que la región de los llanos colombo-venezolanos se encuentra en pleno invierno. La lluvia no da tregua, pues el agua cae de día y de noche, y la sabana y sus ríos y caños parecen un inmenso lago.

“Con cueros secos de ganado y madera de balso se improvisaron botes para pasar gente que no sabía nadar, alimentos, armas o pertrechos que se deterioran con el agua”, señaló el historiador Eduardo Mantilla.



Sobre el punto exacto por el cual Bolívar cruzó con su tropa el río, los historiadores de la región tienen opiniones divididas. Algunos dicen que fue en la vereda Cañofístola, varios kilómetros río abajo de la capital departamental, mientras que, según otros, en Barrancones.



Lo que sí está claro, a juicio de Jorge Navea Hidalgo, presidente de la Academia de Historia de Arauca, es que el paso del río comenzó en la tarde del 4 de junio. El resto de la tropa lo hizo en la mañana del día siguiente.



El lugar fue elegido por los baquianos que cargaba la tropa libertadora, que eran gente que conocía el río, que conocía el mejor punto por el cual se podría pasar, donde era menos profundo, no había remolinos ni había riesgo de caimanes o de tembladores (anguilas de río). Estas personas eran claves, incluso, en el recorrido a lo largo de las sabanas del llano, pues conocían dónde quedaban los esteros y dónde había riesgo de ser atacados por el tigre.



Y, precisamente en la vereda Barrancones, justo donde hoy queda un lote de la Alcaldía de Arauca, comienza este martes la conmemoración de los 200 años de la llegada de Bolívar con su ejército a la entonces Nueva Granada. Ahí tendrá lugar un acto sencillo. Los organizadores estaban preparando una ceremonia binacional, incluso con una reconstrucción del paso de los soldados, pero por la coyuntura geopolítica, y ante el gran aumento del caudal del río, se determinó que era preferible no hacerlo.



La conmemoración como tal empezará a las 7 de la mañana, con la salida de unos 200 caminantes que ese día hacen el ‘calentamiento’ para lo que será su recorrido hasta Bogotá, siguiendo toda la ruta libertadora. Y tras ellos, desde la misma orilla del río, en la vereda Barrancones, partirán unos 100 jinetes que emularán la llega de Bolívar con su tropa. Muchos de ellos estarán descalzos y vestidos con los tucos (pantalón corto que utilizan los llaneros).

Con cueros secos de ganado y madera de balso se improvisaron botes para pasar gente que no sabía nadar, alimentos, armas o pertrechos que se deterioran con el agua FACEBOOK

TWITTER

Según Alfonso Palencia, uno de los coordinadores de la cabalgata, en medio de un grupo de llaneros a caballo vendrán 14 que van a representar a los lanceros del coronel venezolano Juan José Rondón, héroes de la batalla del Pantano de Vargas.



Los llaneros a caballo harán el recorrido hasta la capital araucana, en cuya entrada se les unirán los miembros del grupo de Carabineros de la Policía y de Caballería de la Brigada 18.



Toda la cabalgata llegará hasta el centro de la ciudad, donde se realizarán los actos protocolarios, los cuales estarán presididos por el gobernador, Ricardo Alvarado, y por la ministra de Cultura, Carmen Vásquez, quien estará en representación del Gobierno Nacional. Tras esto, los caminantes y los jinetes se irán para la plaza de ferias, donde terminará la jornada.



El resto de la semana habrá en Arauca actos culturales conmemorativos del bicentenario, entre estos un encuentro colombo-venezolano de historiadores, para hablar de lo que fue la gesta libertadora. Igualmente, se hará una caminata por los sitios claves de la ruta libertadora.

Los hitos de la gesta libertadora

4 de junio de 1819

​

El general Simón Bolívar, al mando de una tropa conformada en su mayoría por llaneros venezolanos, cruzó el río Arauca, frontera entre los dos países, y llegó a Arauca. Es decir, ese día llegó a la entonces Nueva Granada para iniciar la gesta libertadora.



12 de junio de 1819

​

Las tropas patriotas del general Simón Bolívar se reunieron en Tame con las tropas granadinas bajo el mando del general Francisco de Paula Santander. Allí se decidió que la campaña libertadora continuaría por la ruta hacia Pore.



22 de junio de 1819



Bajo fuertes condiciones invernales, el ejército libertador arribó a Pore, capital de la provincia de Casanare, encontrándose en este sitio de frente con la rama oriental de la cordillera de los Andes colombianos.



27 de junio 1819.



El ejército libertador llegó a Paya, donde sostiene un exitoso encuentro en las Termópilas de Paya con las tropas realistas enviadas por el coronel José María Barreiro para cortar el paso.



11 de julio de 1819



Las tropas de Bolívar fueron atacadas y derrotadas por los realistas en Gámeza, actual Boyacá. El comandante patriota tuvo que ubicarse en Tasco, y allí dispuso que la vanguardia al mando de Santander regresara a Gámeza para organizar la contraofensiva



25 de julio de 1819

​

La madrugada de esta fecha histórica se da la batalla ‘de los 14 lanceros’, en la que los patriotas se enfrentan al ejército realista y Bolívar le encomienda ir al frente al coronel Juan José Rondón con la famosa frase “Coronel, salve usted la patria”.



7 de agosto de 1819



Se dio la emblemática batalla del Puente de Boyacá, que significó la culminación con éxito de 78 días de campaña iniciada desde Venezuela.

POLÍTICA