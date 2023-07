Este jueves 20 de julio arranca una nueva legislatura en la que serán protagonistas las ‘reformas sociales’ -salud, pensional y laboral- que el presidente Gustavo Petro prometió impulsar desde la campaña electoral para lo que él llama cambios estructurales en el país. A pesar de su trascendencia, en el ambiente gravita la sensación de que al Gobierno le cogió la noche y aún no tiene un plan de acción que le asegure éxitos.



A diferencia del año pasado, en vísperas del periodo legislativo Petro y sus ministros se mostraban fuertes y con una estrategia sólida. Recién pasó su triunfo en las urnas, Petro se movió y logró un “Acuerdo Nacional”. Armó una coalición a la que sumó incluso hasta a partidos tradicionales: La U, Liberal y Conservador.



Con ellos aglutinó a su favor a 75 de 106 senadores y 125 de 186 representantes. En el gabinete, los ministros José Antonio Ocampo, Cecilia López, Alejandro Gaviria y Alfonso Prada se movían como peces en el agua en el Congreso, en donde el senador Roy Barreras era un operador político eficaz. Ninguno de ellos está hoy.



Para el presidente, estas tres reformas sociales más la tributaria son las patas de la mesa de la obra que quiere dejar. La de las finanzas, con la que va a recaudar $19,7 billones en este 2023 y $20 billones en cada uno de los tres años restantes de su cuatrienio, pasó sin dificultades. Casi todos los sectores aplaudieron esta decisión porque era necesaria para “atender la deuda social histórica que tiene el Estado con los más vulnerables”, como justificó el Presidente.



Hoy son otros tiempos. A horas del inicio de la Legislatura sigue la puja para las mesas directivas de Senado y Cámara –y suena con fuerza la posibilidad de que sean las plenarias las que decidan-. Es incierta la estrategia para mover los proyectos en el Congreso, el Gobierno dilapidó las mayorías parlamentarias y en el horizonte están las elecciones territoriales que seguro cobran la atención política.



Por reglas del juego, además, en esta nueva etapa las presidencias de Senado y Cámara ya no serán para el Pacto Histórico. Tanto Alexander López como David Racero, quienes tenían línea directa con el presidente, se despiden esta semana.



El reloj corre y el Gobierno no tiene resuelta esta situación. “El primer reto del gobierno debería ser lograr que las presidencias de comisiones estén en cabeza de congresistas que, así no sean del pacto, les sean afines”, dice el analista Gabriel Cifuentes. Se trata de un asunto que hasta ahora era de pura mecánica, pero con lo visto en la pasada legislatura en donde parlamentarios debutantes del Pacto Histórico mostraron su incapacidad es una deficiencia que en Palacio sabe debe subsanar.



En el otro frente, la oposición avanza con un actor que en las últimas semanas ha intensificado su actividad. Se trata del exvicepresidente, Germán Vargas Lleras, quien propone que se arme un bloque parlamentario que a “partir de este 20 de julio nos garantice que no se tramitarán las reformas laboral, ni pensional ni de la salud". Para el jefe de Cambio Radical, además las elecciones regionales deben convertirse en un "mini referendo contra el Gobierno del Cambio".



Aunque su iniciativa tuvo un gran eco mediático, hay que esperar la evolución de estos acuerdos. Él, por su parte, se muestra confiado y dice que “el país puede tener la tranquilidad de que en los próximos 3 años evitaremos la catástrofe”.



El primer mandatario, por su parte, anunció que en esta Legislatura se sacarán además de las anunciadas nuevas iniciativas. Son la reforma de la Educación, Ley 30 y de los servicios públicos. “Vamos por la reforma de la Ley 30 de educación superior para que la juventud pueda acceder al derecho de educarse”, aseguró cuando salió a la carrera séptima en el centro de Bogotá a defender sus proyectos.



Sobre “la reforma de los servicios públicos”, Petro sentenció que será “para que el eje del servicio público no sea el empresario que se gana el billete a manos llenas, sino que sea el usuario del servicio público en Colombia”.



Con las batallas anunciadas que se librarán tanto en la calle como en el Legislativo, ¿Cuál es la hora de ruta del Gobierno Nacional? Gonzalo Araujo, licenciado en Ciencias Políticas y Máster en Economía y Política, cree que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, intensificó su trabajo en las últimas semanas para tratar de “recomponer la coalición, en especial, buscando apoyos individualmente en el liberalismo, que fuera su partido durante muchos años, y en paralelo, han venido buscando los votos en el Consejo Nacional Electoral, CNE, para presionarlo con sanciones”.



¿Le resultará? En otro momento el margen de maniobra podría ser mayor. En elecciones y cuando los directores de los partidos deciden qué avales entregar y a que candidatos apoyar en campaña, esta posibilidad se reduce. De hecho, el expresidente César Gaviria Trujillo había sacado bandera blanca con una carta en la que le invitaba a Petro a buscar consensos para aprobar las reformas. Y también en estos días ha mantenido varias reuniones hasta con parlamentarios del Centro Democrático en él se ha mostrado dispuesto a “aprobar las reformas sociales en armonía con todos los sectores, incluyendo los económicos, para la estabilidad del país”.



A sus encuentros y a la misiva no solo no le han dado respuesta. “Al doctor Velasco, y eso se sabe por todas las declaraciones que ha dado, lo pusieron en ese Ministerio del Interior para enredarme, para armar una división, para bregar a tumbarme”, dice César Gaviria Trujillo. En este contexto, ¿tendrá éxito el ministro de la política cuando de entrada tiene así sus relaciones con un jefe de un partido que entre representantes y senadores suma 46 parlamentarios?



Por el lado de los conservadores, tampoco es un lecho de rosas. El Gobierno ha dado muestras de no lograr el apoyo de sus 42 parlamentarios con las directivas sino también a través del menudeo y esto lo ha frenado la colectividad con órdenes de bancada. La orden de retirarlos de codiciados puestos de la burocracia se ha interpretado así.



“Con la salida de Roger Carrillo de Coljuegos, cuota del conservatismo, se da por entendido que los azules tampoco participarán de la coalición de gobierno”, dice el analista Araujo quien explica: “El gobierno, está quedando reducido a una minoría parlamentaria en la que están los congresistas del Pacto, Comunes, algunos verdes y las 16 curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, CITREP, que en conjuntos nos les permitirá tramitar sus reformas sociales”.



En este escenario, de las tres reformas sociales, la única que tiene amplia acogida es la pensional. Todos los partidos políticos coinciden en la necesidad de reformar el sistema y mejorar las condiciones, más o menos en los términos en los que fue presentada una situación que no pasa ni con la laboral, próxima a presentarse ni con la reforma a la salud.



A la compleja situación política se suman las condiciones de seguridad en las regiones y los territorios que muy seguro incidirá en el trabajo parlamentario. ¿Por qué? El deterioro del orden público está alejando cada vez más a varios congresistas del gobierno que no sienten que sus reclamos sean atendidos. Este divorcio se ha visto, por ejemplo, con los gobernadores del Valle, Clara Luz Roldán, y de Antioquia, Aníbal Gaviria, quienes cada vez se muestran más críticos por los azotes de violencia que sufren sus departamentos. En época electoral a un parlamentario de esas regiones le puede salir caro salir a mostrarse aliado del Gobierno.



Para mover el Congreso con semejantes desafíos que tiene por delante, ¿el Ejecutivo si ha hecho la tarea? “Hasta este momento el gobierno no ha mostrado siquiera que esté avanzando con armar una nueva estrategia para rehacer la coalición de gobierno, y creo que frente a la entrega de avales por parte de los partidos para las elecciones de octubre se ve más el poder de los jefes de partido como el liberal, entonces son muy pocos los chances que tiene el gobierno de poder sumar los votos para sus reformas”, dice Daniela Garzón, de la maestría de Estudios Políticos en la Universidad Nacional.



El analista Cifuentes, entre tanto, cree que el Gobierno va a tener que priorizar los proyectos que quiera sacar adelante, “porque no todo le va a pasar”. En ese sentido, dice, la reforma que más ha generado desgaste y que menos apoyo tiene es la de la salud. La laboral está en la cuerda floja. “Muy seguramente van a tratar de acelerar la pensional para poder capitalizar políticamente una victoria antes de las elecciones regionales”.



Un auténtico dilema porque si bien estas reformas son las que la gente siente más cercanas, en la agenda hay otras vitales como la ley de sometimiento porque de ella depende el proyecto de la Paz total, una de las obsesiones de Petro.



Todo justamente con el calendario marcado por las elecciones del 29 de octubre que serán, sin duda, una talanquera para las iniciativas legislativas pues los partidos van a estar pensando en sus propias candidaturas y por eso es previsible que los acuerdos legislativos van a ser menos probables.



“Es claro, dice Cifuentes, que el Gobierno lo tiene cuesta arriba para recomponer sus mayorías. Al día de hoy, ahí no cabe el partido conservador, parte del partido liberal y de la U. Será muy difícil reconstruir la coalición si no se negocian y concretan los principales proyectos. Será una legislatura muy complicada y apretada para el gobierno”, pronostica.



El gobierno debe moverse muy rápido y pisar en terreno seguro, dice Patricia Muñoz, de la facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. “Tendría que intentar recomponer una coalición que le permita sacar adelante las grandes propuestas. O si ha elegido la opción de conseguir los votos individualmente, esforzarse para sumar los congresistas que matemáticamente les den las mayorías necesarias que le permitan votar de manera afirmativa a las propuestas”.



En este proceso, dice ella, tratar de recomponer esa gran coalición de gobierno con la que inició la anterior legislatura. Un reto difícil tomando en cuenta los abismos que se han construido entre Palacio y fuerzas vitales de la opinión pública, sectores gremiales y partidos.



“El Gobierno va a tener que ser muy creativo, hábil políticamente. Debe buscar mayor capacidad de negociación política para intentar sacar estas grandes reformas que no pudo hacer en un primer semestre cuando las condiciones eran menos adversas”, concluye ella. Ahora, todo será cuesta arriba.



