Congresistas del CD piden la rendición de cuentas de la JEP

Tras la negativa de Patricia Linares, presidenta de la JEP, a un derecho de petición del presidente del Senado, Ernesto Macías, para que rinda cuentas sobre el proceso de contratación de la entidad, varios senadores del Centro Democrático salieron en redes sociales a expresar la “obligación” que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de responder a esa solicitud.

“De manera respetuosa me permito expresarle que, en calidad de Presidenta de la JEP, no puedo contestar las preguntas formuladas por su despacho en el marco de un proceso de control político, por razones de autonomía e independencia judicial (Artículo 228 de la Constitución Política), como no lo puede hacer ningún magistrado de Alta Corte Judicial en Colombia”, se lee en la carta de respuesta de Linares.



Ante la negativa, el presidente del Congreso, Ernesto Macías, publicó en su cuenta de Twitter un trino en el cuál expresa que solicitará a la Procuraduría y a la Contraloría que “se investigue negativa de la JEP a informar destino de recursos”.

Funcionarios de JEP que manejan dineros públicos no están por encima de la Constitución ni la ley. Los dineros del Estado (JEP) no tienen reservas. He solicitado a @PGN_COL y @CGR_Colombia se investigue negativa de JEP a informar destino de recursos. pic.twitter.com/K46gRAyASF — Ernesto Macías Tovar (@ernestomaciast) 1 de abril de 2019

Otros senadores del Centro Democrático, como Paloma Valencia, también han presionado a la Justicia Especial para rendir cuentas de sus procesos financieros y administrativos.

Los derechos de petición son obligatorios para las entidades públicas. La JEP tiene la obligación legal de responder un derecho de petición de información. Puede aclarar que no es sujeto de control político del congreso, pero si de control político ciudadano. https://t.co/rBNPdJPMfn — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) 2 de abril de 2019

María del Rosario Guerra, congresista de la bancada también trinó cuestionando la respuesta de Patricia Linares.

¿La JEP no debe rendir cuentas a nadie? Su creación desconoció la voluntad del pueblo en el plebiscito y ahora, de escándalo en escándalo, favocere a victimarios ignorando a las víctimas y a la institucionalidad. Recomiendo este informe de @ELTIEMPO: https://t.co/9oWHsfWUDf — María del Rosario Guerra (@charoguerra) 31 de marzo de 2019

Aun no se sabe el curso que tomará la petición del presidente del Congreso, pues existen opiniones divididas entre quienes afirman que la Justicia Especial, como cualquier alta corte, no es "sujeto de control político" y entre quienes aseguran que debe responder como cualquier órgano estatal, a la veeduría ciudadana.



