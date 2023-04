La conferencia que propuso el presidente Gustavo Petro para destrabar el diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición de ese país se hará en Bogotá y el canciller Álvaro Leyva confirmó la fecha: será el 25 de abril.



Entre los detalles que entregó dijo que asistirán más de 12 países, entre los que están Francia, España, Alemania, Argentina, Ecuador, Brasil, Estados Unidos y Canadá. "Eso no tiene antecedentes (...) Vienen países amigos y de golpe países no tan amigos para adelantar esa estrategia de acercamientos y reglas claras para hacer elecciones libre en la República Bolivariana de Venezuela", mencionó.



Leyva resaltó la confianza que ha despertado el presidente Gustavo Petro entre los representantes de los países que, según él, van a venir a la conferencia en la capital del país, entre ellos, EE. UU.

Canciller Álvaro Leyva en el debate de moción. Foto: Cancillería

Pese a esto, EL TIEMPO le consultó a un portavoz del Departamento de Estado de ese país y aseguró que aún no está confirmada su asistencia. "Dado que los detalles están aún emergiendo, sería prematuro discutir la participación de Estados Unidos en esa conferencia", aseguró.



La declaración dada a este diario, valga aclarar, no descarta su participación, pero sí indica que Washington quiere evaluar primero los pormenores de la conferencia y sus asistentes, antes de confirmar la asistencia y el nombre de quién lo representará.



La idea de esta conferencia convocada por el jefe de Estado colombiano hace unas semanas es que "Venezuela regrese a los diálogos en México para volcar todo el entusiasmo con los partidos de oposición a una solución política integral. Algo que no se hubiera podido hacer si no nos hubiéramos atrevido a reabrir las relaciones con Venezuela", aseguró.



El canciller, además, cuestionó: "Se pensó que con una serenata en la frontera en Cúcuta íbamos a salir de Maduro en 20 días, por Dios. La realidad del planeta es diferente y eso que se hizo en ese entonces claro que trae dificultades".



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA con información de Sergio Gómez, corresponsal en Washington