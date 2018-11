Rama judicial deberá pagar por fallo de juez que ordenó megapensión

El Consejo de Estado condenó a la Rama Judicial a pagarle 1.041 millones de pesos al Fondo de Pensionados del Congreso (Fonprecón), por un fallo de un juez que ordenó concederle una megapensión a un excongresista y a pagarle un jugoso retroactivo, algo a lo que no tenía derecho.

El caso hace referencia al excongresista Hernando Rico Delgado, quien había sido pensionado por la Caja de Previsión de Norte de Santander, donde había sido diputado.



Rico, quien fue representante a la Cámara por un periodo, en 2002 le solicitó a Fonprecón que asumiera su pensión, algo que se le negó en su momento por considerar que no cumplía con los requisitos.



En el año 2006 él interpuso acción de tutela y el juez 31 Penal del Circuito de Bogotá le concedió el amparo y ordenó a Fonprecón conmutar la pensión y realizar un pago de retroactivo pensional de $ 678 millones pesos.



Aunque el Fondo impugnó la decisión, no tuvo más remedio que pagar, pues el juez en su fallo estableció que debía cumplirse de manera inmediata y con amenaza de arresto si no se hacía.

La impugnación de Fonprecón surtió efecto y el Tribunal Superior de Bogotá en decisión del 4 de septiembre de 2006 revocó la sentencia que ordenaba la conmutación de la pensión, no obstante ya se había realizado el pago de las mesadas pensionales.



Ante esto, el Fondo instauró una acción de reparación directa y demandó a la Rama Judicial para obtener la indemnización por el error en que incurrió el Juez 31 Penal del Circuito que significó el pago de los $ 678'894.790.



Mediante sentencia del 15 de noviembre de 2012 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Rama Judicial al pago de los valores que por orden del Juez 31 Penal del Circuito se hicieron a favor de Rico Delegado (que actualizados a dicho año ascendían a $ 816.741.342).



Aunque la Rama Judicial no apeló el fallo debido a su cuantía fue remitido al Consejo de Estado para que en sede de consulta revisara la decisión.



Y fue así como el alto tribunal resolvió, además del pago a Fonprecón, dispuso que ese monto, los 1.041 millones de pesos deben ser reintegrados por Rico Delegado.



