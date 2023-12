Regaños y roces: los secretos del cónclave del gobierno de Gustavo Petro

Se suponía que el último cónclave del gabinete de Gustavo Petro solo iba a durar dos días, lunes y martes de esta semana. Sin embargo, tras 20 horas de sesiones, en las que todos los funcionarios de alto nivel han sido convocados, el mandatario tuvo que extender las sesiones de planeación durante dos días más, la tarde del jueves y la del viernes.



Se esperaba que el primer día de sesiones, el lunes, era para que los funcionarios pasaran al tablero para mostrar los avances de ejecución en sus respectivas carteras, sobre todo con respecto al Plan Nacional de Desarrollo, aprobado en mayo. El segundo día era para un ejercicio similar, pero con los ministros exponiendo los objetivos del próximo año.



Sin embargo, la agenda se ha visto trastocada y los tiempos se han extendido más de lo esperado. El presidente se ha dedicado más tiempo a algunos funcionarios, a los que no ha dejado de “regañar” en público ante sus molestias por algunas formas en las que han llevado a cabo sus tareas.

Cónclave del gobierno Petro.



Todos los consultados concuerdan en tres nombres, que han sido los que más han recibido las recriminaciones presidenciales: el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, y los ministros de Educación, Aurora Vergara, y Transporte, William Camargo. Los tres, como han dicho distintas fuentes presentes, “fueron los que más se colgaron en resultados”.



En el caso de la ministra Vergara, varios señalan que no “dio pie con bola” en su exposición. La ministra estuvo casi dos horas siendo interrogada por el mandatario por distintas cifras que no le cuadraban y supuestamente esta no tuvo una respuesta satisfactoria. Tanta fue la molestia que hicieron llamar a los principales funcionarios del Ministerio de Educación para que trataran de clarificar la información entregada por la ministra. Fue la funcionaria en la que más tiempo se gastaron en su paso al ‘pizarrón’.



Al ministro Camargo también le tocó sentir los reclamos del presidente, que incluso lo tildó de uribista. La revisión de la gestión fue tan minuciosa que el primer mandatario lo tuvo hasta altas horas de la madrugada exponiendo los avances de la cartera.



Aunque todos señalan que la peor parte se la llevó González. Este recibió las recriminaciones del presidente por cuenta del poco avance en la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo. A esto hay que sumarle que todo parece indicar que al presidente le llegaron los rumores de varios tuiteros afines al petrismo, como Beto Coral, quien han cuestionado que el funcionario sea esposo de Edna Cristina Bonilla, secretaria de Educación de la administración de Claudia López.



Precisamente, el mandatario no ha dudado en catalogar a González de “infiltrado de Claudia López”, haciendo eco a lo dicho por algunos tuiteros en redes sociales. Asimismo, este, según los comentarios de los presentes, fue señalado de no “garantizar la coherencia entre el programa y el plan de gobierno”.



Además de los tres señalados en las jornadas anteriores, varios les contaron a EL TIEMPO que las ministras de Vivienda (Catalina Velasco) y Agricultura (Jhenifer Mojica) también fueron blanco de los reproches del mandatario por temas de ejecución.

Gustavo Petro y Luis Fernando Velasco

A la primera le cuestionaron que el sector está en saldos rojos y ha sido poca la construcción y los avances en los temas de adecuación de vivienda. En cuanto a Mojica, a esta le volvieron a llamar la atención por el poco avance en las compra de tierras para la reforma agraria.



Más allá de los señalados puntuales, varios de los presentes aceptaron que el presidente ha hecho un ‘jalón de orejas’ generalizado debido a la “falta de ejecución y cercanía con el plan de desarrollo”. Tanta ha sido la demora en el análisis de cada exposición que hay ministros que no han alcanzado a pasar y esta es la razón de que se tomen dos tardes más para el último cónclave.



Pero todo no han sido llamados de atención del primer mandatario, el ambiente tenso también se ha dado por ligeros choques entre funcionarios. El más fuerte fue el que habría hecho el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. El funcionario habría acusado al ministro de estar “repartiendo mermelada”.



