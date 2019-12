El gobierno Duque, ¿pasa ahora a la ofensiva en comunicaciones?

¿Qué significa el ataque de Hassan Nassar, designado consejero para las comunicaciones de la Casa de Nariño, al periodista Daniel Samper Ospina? ¿Haber usado su cuenta de Twitter para irse lanza ristre contra el comunicador mencionándole a su esposa es producto de una fugaz calentura o revela la estrategia que utilizará en su cargo?

En el trino que provocó un enfrentamiento entre los dos periodistas, Nassar afirmó: “La candidez en su máxima expresión. Daniel, te ves desesperado con mi llegada. Seguramente estabas esperando que nombraran a algún familiar tuyo. Como cuando Santos nombró a tu esposa como directora del posconflicto en Casa de Nariño, ¿De esa reconciliación estás hablando?”.



En apenas un párrafo, el nuevo vocero del presidente Duque señala a tres personas: el periodista Samper, su esposa y el expresidente Juan Manuel Santos. ¿Era necesario?

Fuentes de la Casa de Nariño consultadas por este diario consideran que gran parte de la mala imagen que tiene el presidente Duque no obedece a su gestión sino a la mala imagen cultivada por sus adversarios políticos. “Desde el primer día la intención ha sido la de no dejarnos gobernar”, explican. Por eso, algunos miembros del Ejecutivo consideran que es hora de pasar al ataque.



Eso puede explicar, por ejemplo, la seguidilla de trinos de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en pleno Paro Nacional en los que se mostró desafiante: “No pudieron”, era la esencia de su mensaje.



La funcionaria en un mensaje directo contra los participantes del paro sentenció: “El Presidente @IvanDuque es el símbolo de los que queremos que no haya más violencia. Por eso lo atacan con noticias falsas, para confundir y llenar al país de oscurantismo”.

“¿A quién le queda duda de la estrategia para derrocar al gobierno? Convocaron un paro basado en mentiras. #NoPudieron”, afirmó categórica.



La Ministra del Interior también insistió en que “sembraron pánico con falsas denuncias de ataques a la comunidad” y “atacaron a la #FuerzaPública buscando que reaccionaran para acusarlos de violar los derechos humanos”.



Con argumentos distintos, pero igual con la intencionalidad de quitarles protagonismo a los miembros del Comité del Paro, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha pasado de señalar que su fuerza de movilización en realidad corresponde a un factor foráneo:



“La estrategia por generar inestabilidad política en casi toda América Latina, tiene un común denominador: la infiltración del socialismo del siglo XXI y el Foro de Sao Paulo, promoviendo el descontento y mandando los matones de Maduro a sembrar caos y provocar vías de hecho”, dijo en octubre.

La semana anterior fue más lejos: “Nosotros sabemos que no es solo por la inconformidad que hay en Colombia, sabemos que hay un proyecto internacional, sabemos que hay una red de apoyo internacional para estimular este malestar social. Tenemos certeza de que hay plataformas que, desde Venezuela, desde Rusia, han venido moviendo buena parte de todos estos mensajes en las redes sociales”, sentenció.



De hecho, hay una teoría entre los defensores del gobierno que en las calles, con las protestas, están solo unos pocos y que gran parte de los ciudadanos o prefiere quedarse en casa o ir trabajar porque está conforme con la situación.



De ahí, que incluso algunos de ellos se han expresado clamando para salir a hacerles frente a los manifestantes. “Si tenemos que salir a las calles a defender la democracia, salgamos”, exclamó Carlos Holmes Trujillo, cuando aún se estaba acomodando en su nuevo cargo como ministro de Defensa.



“Las calles no son de unos pocos que quieren destruir, las calles son de la inmensa mayoría que desea construir. Si tenemos que salir a la calle a defender la democracia, pues salgamos a la calle”, dijo durante el Congreso Nacional de Ganaderos.



Entre algunos miembros del alto gobierno corre una tesis según la cual la desaprobación del Presidente –en la más reciente encuesta de Gallup Poll alcanzar un 69%- se debe a que no se han sabido comunicar a cabalidad sus logros y también que en algunos casos se dejaron cercar por los contradictores.



Por eso, varios de ellos consideran que es hora de enfrentarlos. ¿La llegada de Hassan Nassar y su ataque directo a Samper se enmarca en esta línea? La pregunta está abierta.



