Con un breve trino, el presidente Gustavo Petro se manifestó a favor de su hijo Nicolás Petro, que en la jornada de este martes enfrentó una imputación por parte de la Fiscalía debido a los delitos de presunto lavado de activo y enriquecimiento ilícito.

"La primera solidaridad es la familiar. Un fuerte (sic) de Sofía para Nicolás", dijo el presidente en el trino, que vino acompañado de una foto del presidente abrazado con otra de sus hijas, Sofía Petro. El mensaje fue corto, pero es la primer manifestación del primer mandatario tras la audiencia de imputación de cargos en contra de su hijo.

La primera solidaridad es la familiar. Un fuerte de Sofía para Nicolás. pic.twitter.com/RUFKRIsNht — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 2, 2023

El presidente Petro ha hecho pocos pronunciamientos frente al proceso judicial en el que está inmerso su hijo. En las pocas manifestaciones, el primer mandatario ha reiterado que no planea entorpecer el proceso y que busca que haya todas las garantías para la Fiscalía y su hijo.



"Han sido capturados por la Fiscalía mi hijo Nicolás y su exposa Days. Como persona y padre me duele mucho la autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la república aseguro que la Fiscalía tendrá todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley", dijo el primer mandatario el sábado, tras la captura de Nicolás Petro.



Nicolás Petro fue detenido por la Fiscalía en el marco del proceso en su contra por posible enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El proceso es por cuenta de las revelaciones de su exposa Days Vásquez, en las que reveló la supuesta entrega de dineros de forma irregular a Nicolás Petro para la campaña presidente Petro Presidente 2022. Sin embargo, este no habría entregado los dineros sino que se los habría quedado para su uso personal.



En la audiencia de este martes, Nicolás Petro rechazó los cargos imputados por la Fiscalía. Sin embargo, al mismo tiempo anunció su intención de colaborar con el ente acusador en el marco de este caso. El anuncio del hijo mayor del presidente dejó varias incógnitas frente a qué consistirá la colaboración.