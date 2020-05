Comunidades indígenas responden a insultos de funcionario del MinTic

Luego de que se conociera un audio en el que uno de los funcionarios del Minsterio de las Tic insultaba a la comunidad del Consejo Regional del Cauca (CRIC), el movimiento indígena se pronunció y calificó los comentarios como un ataque de xenofobia extrema.



Jesús Antonio Maca, el consejero mayor del CRIC, dijo que es preocupante la forma en la que el Gobierno Nacional ha hecho críticas denigrantes a su movimiento, declaraciones que rechazaron por el racismo “al punto que mencionan querer acabarnos y eso es muy grave, pero nosotros no bajamos la guardia, seguimos adelante con nuestro proceso”.



Asimismo, señaló que dejarán que las autoridades investiguen el caso y pidieron que el Gobierno Nacional revise la situación: “Es denigrante para nosotros, pero también para el Gobierno, queda muy mal que sus funcionarios estén haciendo ese tipo de comentarios”. Además, el consejero resaltó que el Gobierno aún no les ha entregado ayudas para pasar la cuarentena.



Por otro lado, la Organización Nacional Indígena (ONIC) rechazó el trato del funcionario y dijo que la xenofobia y el racismo no pueden seguir imperando en la gobernabilidad nacional: “Se devela la dilación, el incumplimiento y desidia institucional frente a la garantía de los derechos de los Pueblos Indígenas”.

#ATENCIÓN| Desde @ONIC_Colombia rechazamos de manera enfática el trato de funcionarios del gobierno de @IvanDuque hacia el @CRIC_Cauca y hacia los Pueblos Indígenas. La xenofobia y el racismo no pueden seguir imperando en la gobernabilidad nacional.

