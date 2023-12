Comunicado de Juan Carlos Losada sobre reunión en París viene del PC del hijo de Leyva

La salida de Martha Lucía Zamora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) dejó la noticia de que el hijo del canciller Álvaro Leyva, Jorge Leyva, había tenido una reunión en París con Juan Carlos Losada, funcionario de la Cancillería, en París en las mismas fechas en que se llevó a cabo un encuentro con la empresa Thomas Greg & Sons en medio del proceso de las conciliaciones por cuenta del proceso de la fabricación de los pasaportes que quedó desierto y en el que la multinacional era el único oferente.



Ante la polémica, Losada salió con un extenso comunicado en el que dijo, “bajo la gravedad del juramento”, que su encuentro en París con Jorge Leyva estuvo enmarcado en una visita de amigos y no tuvo nada que ver con el asunto de los pasaportes.



“Terminadas las reuniones institucionales, durante algunos días me encontré con Jorge Leyva Valenzuela, quien me honra con mi amistad. Bajo su guía visité varios lugares de interés, turístico e histórico. Entre los temas personales de nuestras conversaciones, recordamos mi condición de víctima del conflicto, por el nefasto asesinato de mi hermano Jaime Lozada Perdomo, a manos de las FARC hace 18 años, precisamente, el pasado 3 de diciembre y que aún no superamos familiarmente”, dice el documento de supuesta autoría de Perdomo.



En ese mismo sentido, el funcionario de la Cancillería aseveró en el comunicado que en su viaje a París “nunca tuve conversación relativa al proceso licitatorio para la elaboración de Pasaportes, ni con Jorge Leyva ni mucho menos con cualquier tercero”.



Las palabras de Losada se conocieron este martes y se hubieran quedado en una simple declaración de su versión si no fuera por las revelaciones de Daniel Coronell en el espacio de W Radio sobre el que estaría verdaderamente detrás del comunicado.



En la metada se puede leer que el autor del documento es Jorge Leyva. Esto deja muchas dudas frente a si Losada tuvo que ver realmente con el comunicado o si este fue hecho por el hijo del canciller. Sin saber bien si la autoría del documento, por lo menos llama la atención que el documento provenga del computador de Jorge Leyva.