La ministra de Agricultura, Cecilia López, anunció que en cuatro años es imposible comprar tres millones de hectáreas, pero dejarán el marco jurídico para que los futuros gobierno lo hagan.



"Para hacer realistas, comprar tres millones de hectáreas en cuatro años, imposible. En eso soy muy realista. Si en total llegamos a comprar 500.000 al año, si en total compramos millón y medio o un millón, somos unos magos. Eso es muy difícil, pero vamos a hacer el esfuerzo", aseveró la ministra en un debate en la Comisión Quinta del Senado.

López fue citada a un debate de control político sobre invasión de tierras y en esta materia aseguró que ya bajaron en un 30 por ciento las invasiones. "No es que el problema esté resuelto, pero actual por lo menos desde el ámbito del Ministerio de Agricultura sí dio un primer impacto".



La ministra, también dijo que por ahora "no hay forma de actuar sobre las tierras de los narcos".



Por eso dijo que esperan usar el Plan de Desarrollo para solucionar problemas actuales frente a las tierras, pero, en todo caso, están buscando planes de emergencia.



En cuanto a titulación, explicó que el punto 1 del acuerdo de La Habana dio 12 años para cumplir con siete millones de titulas y tres millones de tierras repartidas. "Van seis, nos quedan seis, de los cuales cuatro son nuestros y dos del próximo gobierno".



Comentó que el gobierno anterior alcanzó a titular 900.000 y el 15 de noviembre el gobierno Petro tendrá listas más de 680.000 y esperan terminar el año con un millón. "Si seguimos a este ritmo, es muy probable tener, si no los 7 millones, muy cerca".



Sobre la compra de tierras, la alta funcionaria aclaró que la oferta de Fedegan, con quien el Gobierno acordó comprar millones de hectáreas, "abrió un espacio y nos obligó a una metodología no solo para comprarle a Fedegán sino para comprar tierras en general".



Reveló, además, que abrieron un proceso para comprar 800.000 hectáreas y que distintos sectores han manifestado su interés de venderle al Gobierno.



Noticia en desarrollo...