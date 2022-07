En lo formal, es decir lo que contempla la ley, los partidos políticos tienen plazo hasta el próximo 7 de septiembre para definir si se declaran de gobierno, de oposición o independientes frente a la nueva administración que asume este 7 de agosto.



Por ahora, varias de las colectividades han expresado sus intenciones, pero habrá que esperar a la decisión formal.

Así las cosas, de gobierno se estarán declarando el Pacto Histórico, Alianza Verde y Comunes, así como los sectores indígenas. Y han expresado su intención de apoyar las iniciativas del gobierno en el Congreso el Partido Liberal así como algunos sectores del Partido Conservador.



Otro que ha anunciado su intención de acompañar la propuesta legislativa del nuevo gobierno es el partido de 'la U' . Cambio Radical en lo puntual todavía no ha resuelto nada.



Está claro que de oposición se va a declarar el Centro Democrático. El uribismo ha sido contundente señalar que no va a acompañar a este gobierno. También estaría en la oposición el sector cristiano.



Esto puntualmente significa que el petrismo no tendría mayores dificultades en el Congreso para tramitar la muy amplia agenda legislativa, que anunciado.



Cómo van en el Congreso

A luz de esto fue que se comenzó con la distribución de las dignidades en el Congreso. Hasta ahora está definido que la presidencia del Senado será para el legislador del Pacto Histórico, Roy Barreras.



Las dignidades en la Cámara, cuya presidencia podría recaer en el Partido Liberal, deben quedar resueltas este viernes.



Pero también este jueves se conoció cómo quedaron repartidas las presidencias de las siete comisiones constitucionales del Senado para la primera legislatura. La coalición de Gobierno, Pacto Histórico, se quedó con tres comisiones.



Ha trascendido que en la primera legislatura la presidencia de las comisiones constituciones será así:



- Comisión Primera: Partido Liberal

- Comisión Segunda: Pacto Histórico

- Comisión Tercera: Pacto Histórico

- Comisión Cuarta: Pacto Histórico

- Comisión Quinta: Alianza Verde

- Comisión Sexta: Conservadores

- Comisión Séptima: bloque parlamentario 'la U', Cambio Radical y Mira.



