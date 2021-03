Así va caso de estudiantes que tienen en jaque puesto de Mininterior

Juan Pablo Alvis (18 años), Juan David Díaz (18 años), estudiantes de derecho de la Universidad de los Andes, y Juan Mateo Lozano (19 años), estudiante de la misma carrera en la Universidad Externado, pusieron una acción de nulidad electoral contra la designación del ministro del Interior, Daniel Palacios, que tiene en jaque su cargo, por incumplir la ley de cuotas.



Esta ley señala que debe haber mínimo un 30 por ciento de mujeres en el gabinete ministerial y actualmente hay solo el 27,7 por ciento.



Los estudiante además pidieron una medida cautelar de suspender los efectos del decreto que nombró a Palacios como ministro.



El designado como ponente de este caso fue el magistrado de la sección quinta del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra, quien para el 28 de febrero debía decidir si aceptaba o no la media cautelar.



Sin embargo, el 26 de febrero el Consejo de Estado señaló que remitiría el proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como lo pidió la Procuraduría.



Por tanto, los jóvenes señalan que les "preocupa que tuviera que pasar 1 mes y 2 días para que el Consejero ponente se diera cuenta que no es competente".



Asimismo, Alvis argumenta que creen que apelan a una práctica recurrente en "un intento por dilatar el proceso y darle más tiempo al Gobierno para que haga los cambios en su gabinete".



"No nos parece justo con las mujeres ni con el Estado de Derecho", sentenció.



Con ese panorama, los jóvenes buscaron a un centro de estudios jurídicos y sociales, y presentaron un recurso de súplica para que el pleno de la sección quinta del Consejo de Estado decida quién es el competente, asunto que sucederá en los próximos días.



Asimismo, el Gobierno puso un recurso de súplica para que el Consejo defina quién debe llevar el caso.

El presidente Iván Duque posesionó este año a Daniel Palacios, Diego Molano y Felipe Buitrago (en la foto, en ese orden) como ministros. Foto: Prensa Mininterior, Presidencia, Ministerio de Cultura

'Más ministros saldrían del gabinete'

Pero este hecho impulsó a los jóvenes a 'empaparse' del tema que podría sacar a más de un ministro.



"Encontramos un decreto reglamentario de la ley de cuotas, que el Gobierno expidió en el 2020, donde se obligaba donde en el 2020 la cuota de género ya no seria el 30 % sino del 35 %, en el 2021 sería del 45 % y en el 2022 sería del 50 %".



Específicamente se trata del decreto 455 del 21 de marzo de 2020, que señala:



"La participación de la mujer en los empleos de nivel directivo de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, se hará efectiva aplicando por parte de las autoridades nominadoras las siguientes reglas:



a) Para el año 2020 mínimo el treinta y cinco por ciento (35%) de los cargos de nivel directivo serán desempeñados por mujeres;



b) Para el año 2021 mínimo el cuarenta y cinco por ciento (45%) de los cargos de nivel directivo serán desempeñados por mujeres;



c) Para el año 2022 mínimo el cincuenta por ciento (50%) de los cargos de nivel directivo serán desempeñados por mujeres.



Las reglas anteriores se deberán aplicar en forma paulatina, es decir, en la medida en que los cargos de nivel directivo vayan quedando vacantes".



Por tanto, los jóvenes preparan un memorial que presentarán en los próximos días para que tres ministros salgan del gabinete.



Esto pues con los últimos cambios del gabinete ministerial salieron las exministras Alicia Arango (Interior), Carmen Vásquez (Cultura) y Margarita Cabello (Justicia), y entraron Daniel Palacios (Interior), Diego Molano (Defensa) y Felipe Buitrago (Cultura) quedando con 5 ministras de 18.

