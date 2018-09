Moción de censura a Ministro Carrasquilla está en veremos

La moción de censura que un grupo de congresistas de partidos de oposición propuso contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se demoraría todavía en tramitarse en la plenaria del Senado.

El pasado martes, el senador por el Polo Jorge Enrique Robledo anunció la presentación del recurso, el cual busca que Carrasquilla sea separado de su cargo. Sin embargo, EL TIEMPO supo que al presidente del Congreso, Ernesto Macías, le han advertido de posibles inconsistencias que tendría la petición.



Entre ellas, que la moción de censura está diseñada contra las acciones que haya cometido el funcionario en ejercicio de su cargo y no contra hechos protagonizados en el pasado. Es decir, que a Carrasquilla no podrían aplicarle el recurso por sus actuaciones cuando fue ministro del expresidente Álvaro Uribe, como es la intención de los opositores.



Macías está esperando conceptos jurídicos antes de avanzar en el proceso. La moción de censura contra el jefe de la cartera de Hacienda está motivada en los bonos de agua, o ‘bonos Carrasquilla’, como les llama Robledo.



Esos bonos son unos instrumentos de deuda pública por medio de los cuales los municipios recibieron créditos para recursos inmediatos, pero comprometiendo ingresos futuros para el sector de agua y saneamiento básico.



Los detractores del jefe de la cartera económica aseguran que él gestionó los bonos de agua cuando fue ministro de Uribe y, una vez pasó al sector privado, fundó la empresa Konfigura Capital, la cual se benefició económicamente de esos títulos.

Así están las cargas

Por un lado está claro que el Partido Conservador saldrá a defender a Carrasquilla, de origen ‘azul’, al igual que el Centro Democrático.



Igualmente, que los partidos de oposición –Polo, Alianza Verde, Coalición lista de la decencia y Farc– van a pedir que se apruebe la moción de censura.



En cuanto al liberalismo, el senador Fabio Amín dijo que no se han reunido “para tomar una decisión sobre el asunto”. Es decir que su posición todavía no se conoce, al igual que la de Cambio Radical, partido que está pendiente de una reunión la próxima semana para analizar el tema.



José David Name, senador por ‘la U’, afirmó que el ambiente en su partido “es votarla en contra”.



“Creemos que las respuestas, la defensa y los argumentos del Ministro fueron convincentes y no creemos que debamos votarla a favor. Nos parece que es un tema más político por parte de la oposición al Gobierno”, aseguró el senador Name.

POLÍTICA