Así termina el año en materia de vacunación contra el covid

Antes de terminar este año al país deberán haber llegado al menos otros 8 millones de vacunas contra el covid, según le dijo a EL TIEMPO Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre.



Le puede interesar: Países continúan endureciendo restricciones ante la variante ómicron



Sobre los avances del proceso, sobre las nuevas medidas que entran en rigor y sobre eventuales restricciones a viajeros, el funcionario habló con EL TIEMPO.

Director, hemos visto poco movimiento en la llegada de vacunas ¿cómo está la llegada de nuevos biológicos?

Con fecha al 30 de noviembre hemos aplicado más de 57,5 millones de dosis de las cuales más de 24,7 millones de colombianos ya cuentan con el esquema completo y con al menos una dosis más de 31,1 millones de colombianos lo que se traduce en más del 70 por de la población colombiana.



Estas cifras demuestran que el Plan Nacional de Vacunación avanza a un buen ritmo y acorde a las metas que se han propuesto a lo largo de su implementación. Lo importante es que los colombianos sigan asistiendo a los puestos de vacunación para proteger su vida y la de todas las personas cercanas. Precisamente el pasado miércoles primero de diciembre llegaron al país 200.070 dosis de vacunas de Pfizer para seguir avanzando en el Plan Nacional de Vacunación, y este mes estamos a la espera de recibir las dosis restantes del mecanismo Covax, Janssen y Moderna.



¿Y cómo está la llegada de biológicos para este mes de cierre de año?

Vamos a terminar el año recibiendo más de 8 millones de dosis que estarán divididas en un millón de dosis por parte de Pfizer con llegadas semanales de 200.000 dosis; de Moderna vamos a recibir cerca de 1,4 millones con fechas aún pendientes por definir; de Janssen se esperan aproximadamente 4 millones de dosis y bajo el mecanismo Covax el objetivo es que lleguen cerca de 6,3 millones de la farmacéutica Sinovac. Es importante recordar que también recibiremos una donación de Alemania a través del mecanismo Covax con cerca de 2,4 millones de dosis de Pfizer



¿Pero eso suma más de 12 millones?

Ese el escenario ideal, pero podrían ser unos 8 millones



También puede leer: Exigirán carné de vacunación con dos dosis en Medellín

Facebook Twitter Linkedin

Víctor Muñoz, director del Dapre Foto: Presidencia

¿Qué cambia con el Decreto 1615 de 2021 porque se sigue con la obligatoriedad del carné de vacunación?

El decreto se concentra en tres puntos importantes: fechas en las que se solicitará el carné de vacunación con esquema completo para eventos masivos, mecanismos de incentivos para la vacunación y las medidas que se han estudiado para ciertos espacios.

Es importante mencionar que desde el 14 de diciembre de este año se exigirá el carné de vacunación que certifique el esquema completo para los mayores de 18 años, y desde el 28 de diciembre aplicará esta misma medida para los mayores de 12 años.



Antes de hablar de los incentivos aclaremos ciertas dudas que hay como ¿en qué lugares y en cuáles no se debe presentar el carné de vacunación?

Como se explicó cuando se dio a conocer la medida, será un requisito para todo aquel ciudadano que quiera entrar a eventos presenciales públicos o privados que impliquen asistencia masiva; pero también para otros lugares de aglomeración como bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos, actividades de ocio, escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, y ferias.

Las iglesias, por ejemplo, están excluidas de esta medida al no ser que realicen un evento masivo diferente al culto, y lo mismo aplica para los hoteles, ya que solo deberá ser solicitado en caso de que se lleve a cabo un evento privado como recepciones.



¿Cómo va a funcionar el día libre que se establece si se completa el esquema durante diciembre?

Lo primero que se debe aclarar es que esta medida solo aplica para las entidades públicas y para aquellos trabajadores que completen su esquema de vacunación, o completen su dosis de refuerzo según los tiempos establecidos por el Gobierno, durante este mes de diciembre.



¿Pero entonces este día se podrá tomar en cualquier momento de diciembre?

No, este día se hará efectivo en el primer trimestre de 2022 y será una coordinación en conjunto con las oficinas de recursos humanos de las diferentes entidades públicas y si será masiva o por turnos. También es importante mencionar que esta medida solo aplicará para aquellos que completen su esquema en diciembre, no en meses anteriores, precisamente para acelerar aún más la vacunación; y adicional a esto será un día remunerado.

Es claro que los empresarios también tienen como principal objetivo proteger la vida de los empleados y sus familias FACEBOOK

TWITTER

¿Y qué pasa con los trabajadores de las empresas privadas? No se ha pensado en incentivos para acelerar también estas cifras de vacunación?

En el decreto se hace una invitación a que el sector privado aplique este mismo incentivo, pero es una decisión que por el momento depende de los mismos privados. El objetivo, y lo que se ha hecho hasta el momento, es trabajar en conjunto con el único fin de acelerar el Plan Nacional de Vacunación y de esta forma seguir salvando vidas.





Hay dudas sobre las normas que aplican para los extranjeros que llegan al país ¿se exigirá el esquema completo?

Se debe tener claridad que a los extranjeros que llegan a nuestro país no se les exige el carné de vacunación para entrar al país, pero si quieren entrar a cualquier evento presencial de carácter público o privado como: bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos, actividades de ocio, escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, y ferias pues deberán mostrar, desde el 14 de diciembre, su carné de vacunación que certifique que tienen su esquema de vacunación completo.



Hay comentarios en los pasillos que hablan de que los empresarios estarían evaluando la posibilidad de que los trabajadores que no tengan el esquema de vacunación completo paguen semanalmente una prueba PCR ¿ha escuchado de esta iniciativa?

No la he escuchado, pero es claro que los empresarios también tienen como principal objetivo proteger la vida de los empleados y sus familias. Es una medida que se está evaluando porque, como lo he dicho en varias ocasiones, el objetivo primordial es proteger la vida, y la vacunación es la herramienta que está permitiendo esto.





Le puede interesar: Claudia López le pide a Minsalud exigir PCR negativa para entrar a Colombia