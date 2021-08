Cómo solicitar una copia de registro de nacimiento, matrimonio o defunción

Las copias del registro de nacimiento, matrimonio y defunción, que sirven para probar los hechos o actos relativos al estado civil, pueden ser solicitadas en la oficina en donde se encuentra el folio respectivo.



Según la Registraduría, los requisitos son:

- Suministrar el número de tomo, folio, serial, nombres y apellidos y fecha donde se realizó la inscripción del registro civil de nacimiento, matrimonio o defunción.



- Acreditar el pago de los derechos del trámite en cualquiera de las Entidades Bancarias asignadas o en el consulado correspondiente si se encuentra en el extranjero.



- Acreditar, si es el caso, mediante constancia emitida por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral con una expedición no mayor a 30 días calendario, que certifique la condición de víctimas, a fin de lograr la exoneración del pago por una sola vez de los derechos del trámite.



Si se encuentra en Colombia debe realizar la consignación en cualquiera de las entidades recaudadoras, que puede encontrar haciendo clic aquí.



De otro lado, los trámites en el exterior, se deben hacer a través de los consulados.



