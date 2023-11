¿Qué viene para la relación entre el presidente Petro y los nuevos gobernadores?

El presidente Gustavo Petro dio esta semana una muestra de una situación política de la que no hay antecedente en Colombia. Con su invitación a Casa de Nariño únicamente a los 15 gobernadores que en trinos anteriores calificó como “de gobierno” abrió la posibilidad de consolidar un eje regional a favor y otro en contra, algo que no ha ocurrido en la historia reciente de la República y podría traer consigo un panorama político novedoso, aunque también con posibles complicaciones que advierten distintos sectores.



(Lea: Los congresistas detrás de los gobernadores citados por el Presidente a Casa de Nariño)

Hasta antes de 1991, los gobernadores eran designados por los presidentes, por lo que sí o sí eran de su cuerda y en caso de tensiones simplemente eran relevados de sus funciones. Con la inclusión de elección de mandatarios departamentales se supone que se abrió la puerta a que llegaran contrarios al Ejecutivo, pero el bipartidismo histórico lo impidió.



“La elección de gobernadores es muy reciente. Y a nivel territorial, es muy reciente la entrada de fuerzas lejanas a los tradicionales”, dijo el doctor en ciencia políticas Camilo Cruz Merchán, del instituto de Estudios Políticos de la Unab.



(Le puede interesar: ¿Reunión gobernadores-Petro puede leerse en clave de desbloquear agenda legislativa?)

Facebook Twitter Linkedin

Algunos de los gobernadores que asistieron a la Casa de Nariño. Foto: Presidencia

Aunque hubo algunas tensiones, como las de Samuel Moreno-Álvaro Uribe y la de Carlos Caicedo con Iván Duque, no hay un hecho similar al observado en los últimos días. “Esta situación se exacerba debido a que la Presidencia pertenece a un grupo que no había ganado elecciones y el Presidente se han encargado de acentuarlo”, expresó el académico.



Esto último se habría evidenciado con el encuentro del martes. Aunque a la salida de la reunión los gobernadores y el Gobierno, a través de la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, trataron de dar un mensaje de unidad y de que la gestión se va a repetir con el resto de gobernadores –“el mensaje es trabajar en equipo, trabajar con las regiones, que tanto lo necesitan, en todos los territorios a nivel nacional en los 32 departamentos”, dijo Ortiz–, la población y sobre todo el país político se quedaron con la idea de que el Presidente está dividiendo el territorio en dos bandos.



(Siga leyendo: Cuestionan a presidente Petro por reunión con solo gobernadores electos ‘de Gobierno’)

Facebook Twitter Linkedin

Cumbre de gobernadores electos y actuales en Santa Marta. Foto: @FNDCol

Así se sintió en Santa Marta, donde los gobernadores actuales y los electos que no fueron invitados por el Presidente llegaron el martes para la cumbre de la Federación Nacional de Departamentos (FND o Fededepartamentos). En el ambiente del encuentro rondaba la idea de que el Presidente estaba haciendo una clara distinción entre afines y contrarios. No lo dijeron los electos, pues muchos no quieren comenzar de mala manera con el Ejecutivo, pero los salientes sí emitieron ese mensaje.



“Yo creo que aquí no podemos tener gobernadores o gobernadoras de primera línea, gobernadores o gobernadoras de segunda línea (...). La invitación es a la unidad. La Constitución así lo dice”, dijo en la cumbre Roberto Jairo Jaramillo, gobernador de Quindío y presidente del FND. “Los enemigos no son los gobernadores que no son del Gobierno. Acá los enemigos son los grupos armados”, le dijo al Presidente.



(En contexto: ‘No queremos un show mediático’: descartan asistencia de Petro a cumbre de gobernadores)



La molestia no solo fue en la cumbre de mandatarios departamentales, distintos sectores criticaron la foto en la que el presidente Petro está con los electos que invitó.

Facebook Twitter Linkedin

Gobernador de Quindío Foto: Suministrado

Alejandro Gaviria, exministro de Educación del actual gobierno, fue uno de los que expresaron sus dudas: “¿Por qué no todos? ¿No es esta invitación selectiva contradictoria con las promesas de un acuerdo nacional? ¿No envía esta reunión un mensaje discriminatorio? ¿No merecen todos los colombianos un tratamiento igualitario más allá de la coyuntura política?”. Este jueves el Presidente trató de bajar la tensión anunciando en un trino que se iba a dar la reunión con los otros gobernadores: “Citamos segunda reunión con gobernadores independientes políticamente para saber sus inquietudes”, dijo el mandatario en sus redes. Sin embargo, el ambiente político ya quedó marcado por la reunión del martes pasado.



Por ejemplo, los gobernantes que no fueron invitados a Casa de Nariño han tratado de expresar por distintos canales su intención de trabajar con el Presidente y hacen un llamado directo a la unidad (ver entrevista). Por otro lado, la lectura de expertos y otros sectores es que se está ante un escenario que no tiene antecedentes en el país.



“Debido a que las elecciones se enmarcaron en un plebiscito, el Presidente está actuando en esa lógica”, dijo Camilo Cruz. Para este, depende de las dos partes ver hasta dónde llega la tensión y esto tendrá unas consecuencias de impacto regional: “Seguramente no afecte el presupuesto, pero hay otros puntos donde la armonía juega, como las autoridades autónomas, en las mesas directivas de empresas públicas, hay un nivel secundario donde se puede afectar”.



Patricia Muñoz Yi, docente investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana, advirtió sobre los peligros que puede traer la dinámica de tensión. “El Gobierno Nacional tiene la necesidad de construir gobernanza, no solo con el Congreso sino con actores políticos de nivel subnacional, sean afines o contrarios. Deben trabajar de forma cooperativa y mancomunada. Hay una necesidad mutua de los gobernadores y el Presidente”, dijo la académica, que recordó la importancia que tienen en el nivel regional unas buenas relaciones con el Ejecutivo: “Deben ser los aliados de primer orden. Que la labor se realice de manera articulada para que gane el país”.

Facebook Twitter Linkedin

La consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, descartó la asistencia del presidente Petro a cumbre de gobernadores. Foto: El Tiempo

El profesor Andrés Dávila señaló que lo ocurrido esta semana se puede leer como que Gustavo Petro “necesita mostrar que algunos son suyos, así el costo político e institucional sea grande”. Aunque señala que es importante lo que está ocurriendo, pues hace que las gobernaciones retomen una importancia que perdieron desde la Constitución del 91.



En esa matriz de análisis está el analista Pedro Medellín: “El relacionamiento va a ser el componente de mayor innovación política. De donde menos esperamos cambios será donde más cambios... Será un cambio de fondo en el sistema política colombiano. Esa relación va a poner en evidencia qué tan frágil es el poder presidencial en Colombia”.



Para él, la tensión puede terminar jugando en contra de la instancia nacional. “Ese poder político puede hacer que el poder del Presidente y de los legisladores sea de mera intermediación”, explica.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO

REDACCIÓN POLÍTICA