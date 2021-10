¿Cómo se elije un jurado de votación y cómo averiguar si usted es uno?

Se vienen las elecciones legislativas - que se llevarán a cabo el próximo el próximo 9 de marzo -, así como las presidenciales - que se celebrarán el 29 de mayo -. Durante estas jornadas van a tener que prestar la labor de jurado de votación miles de colombianos. Aquí le contamos cómo se elije un jurado de votación y cómo saber si usted es uno.



En primer lugar, cabe aclarar que los jurados de votación son los ciudadanos que en representación de la sociedad civil atienden a los sufragantes el día de las elecciones.

De acuerdo con la Registraduría "son los protagonistas de la jornada electoral, ya que de ellos depende buena parte de la transparencia de los comicios y la agilidad en la información de los resultados".



La Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con un software que permite realizar un sorteo electrónico de los jurados. Esta herramienta se nutre con las listas de ciudadanos que remiten las empresas públicas y privadas, las instituciones educativas y los partidos y movimientos políticos.



El sorteo se realiza en forma aleatoria para garantizar la heterogeneidad de la filiación política y así brindarle transparencia al proceso electoral. De hecho, la mayoría de colombianos mayores de edad están habilitados para ser jurados.



Es importante recalcar que es obligatorio asistir si usted es llamado a ser jurado de votación. Las personas notificadas y que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen, se harán acreedoras a la destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos, y si no lo son, a una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.



Por el momento, aún no se ha publicado la lista de quienes serán jurado de votación para las elecciones de 2022. Esto se revelará semanas antes de cada uno de los comicios.



Cuando ya estén las listas, se podrá consultar si es jurado de votación digitando su número de cédula en la página web de la Registraduría Nacional.



