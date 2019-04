Las luchas por ser reconocidos como ciudadanos en Colombia

La ampliación de la ciudadanía para los habitantes de un país, con igualdad de derechos y deberes, era una de las condiciones necesarias para la construcción de la república. Sin embargo, la definición de ciudadanía se ha caracterizado por sus restricciones y limitaciones. Como se indicó, en 1818, en el Reglamento para elecciones de representantes al 2.º Congreso de Venezuela, no podían ser ciudadanos los menores de edad, las mujeres, los negros esclavizados, los sordomudos, los dementes o fallidos, entre otros.

Los marginados de la ciudadanía, literalmente ubicados en los márgenes de la sociedad o por fuera de ella –ya sea por motivos de clase, etnia, género u otros–, durante los últimos doscientos años se han organizado y movilizado en torno a acciones colectivas para reclamar ante el Estado su reconocimiento como ciudadanos, como sujetos de derechos.



Las mujeres, por ejemplo, consiguieron el derecho al voto en la provincia de Vélez, en 1853 (aunque les fue arrebatado en 1855). Solo un siglo después consiguieron votar en todo el país (1957). Esta conquista no se hubiera logrado sin una acción política feminista que venía desarrollándose desde comienzos del siglo XX.

Los movimientos sociales han permitido el ensanchamiento de la ciudadanía al combatir sus restricciones. Así han alcanzado el reconocimiento de nuevos derechos laborales, sexuales y reproductivos, culturales, ambientales, etcétera.



La reforma que creó la Constitución de 1991 definió a Colombia como nación pluriétnica y multicultural. Fue un gran avance para diversas comunidades indígenas, rom, afrodescendientes y raizales, que obtuvieron el reconocimiento como ciudadanos, con sus propios y particulares derechos y deberes. Incluso hoy, la ciudadanía ha llegado a cobijar a seres no humanos, como el Río Atrato, que ha sido denominado por la Corte Constitucional como sujeto de derechos (Sentencia T-622 de 2016). Se reconoció que el río es un ente vivo capaz de sostener otras formas de vida y cultura. Por lo tanto, proteger el río significa también proteger las comunidades que lo habitan y dependen de él.



No obstante, es muy importante tener en cuenta que las constantes luchas por la ciudadanía y los derechos, que históricamente se han desarrollado en nuestro país, no son lineales y acumulativas, es decir: no hay garantía de que, cada vez, se reconozcan más sujetos como ciudadanos y de que los derechos obtenidos no sean anulados o vulnerados. Así mismo, existen todavía muchos sujetos individuales y colectivos que permanecen en los márgenes de la ciudadanía y a quienes no se les reconocen (o se les reconocen a medias) sus derechos, como es el caso de las personas LGBTI o las comunidades indígenas. De ahí la importancia de conocer la historia de estos procesos de definición y construcción de la ciudadanía, para poder defender los derechos y deberes que como ciudadanos colombianos hemos alcanzado y estamos aún por alcanzar.



EL TIEMPO