¿Cómo sacar visas a EE. UU., Reino Unido y otros países en pandemia?

A causa de la pandemia del coronavirus muchos de los trámites que se solían realizar quedaron suspendidos o hubo cambios en la forma de realizarlos.

Uno de los cambios que hubo con el fin de evitar la propagación del coronavirus fue la expedición de visas en Colombia, por eso aquí le contamos cómo están funcionando estos trámites durante la emergencia sanitaria.



(Puede leer: Esta es la nueva tarifa del pasaporte colombiano en 2021)

Reino Unido

Los colombianos necesitan visa para ir al Reino Unido. El visado a Inglaterra se solicita de forma virtual desde la página de la oficina de inmigración.



Hay varios tipos de visa para Inglaterra:



- Visa de turista.

- Visa de estudiante.

- Visa de trabajo.

- Visa de tránsito.



En medio de la pandemia la embajada señala que todas las aplicaciones en este momento se están realizando virtualmente. El tiempo estimado que puede tardar la solicitud de visa de turista a Reino Unido es de 3 meses y el costo aproximado de este tipo de visa es de $420.000 pesos colombianos. Con esta visa puede estar en el país hasta 6 meses, si no aplica para una renovación o extensión del visado.



(Para ver los costos de la visa puede hacer clic aquí)



Una vez conozca cuál visa necesita, debe preparar la evidencia y documentos que le solicitan. Tras ello debe aplicar, y la embajada le dirá cómo seguir el proceso para hacer el trámite biométrico.



(Además: Así está la favorabilidad de los presidenciables para 2022)



Desde el 31 de agosto de 2020, Visas e Inmigración del Reino Unido comenzó una reanudación gradual de los servicios en los Centros de Solicitud de Visas del Reino Unido en Bogotá y Medellín.

Estados Unidos

Por motivos de la pandemia, la embajada de Estados Unidos en Colombia aseguró hace unos días que todavía hay solicitudes represadas para expedir visas, por lo que le dará prioridad a casos excepcionales y peticiones desde antes de mayo del 2020.



Asimismo están priorizados los casos de familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses, los esposos, hijos, prometidos y padres de estadounidenses.



La embajada señaló que desde el pasado 1 de marzo incrementaron el número de entrevistas diarias de visas de inmigrante y el rango de servicios.



(No se quede sin leer: Estos son los requisitos para entrar y salir de Colombia)



La embajada además recuerda que pueden realizar los procesos de visas de inmigrante de todas las categorías, y comenzarán a revisar esos casos de acuerdo su plan de priorización. "Tomará algún tiempo antes de que podamos atender en espera de entrevista. Una vez podamos programar su caso, recibirá un correo electrónico con detalles adicionales", advierte.

¡Excelentes noticias!



A partir del 1 de marzo, hemos incrementado el número de entrevistas diarias de visas de inmigrante. Agradecemos su paciencia mientras trabajamos con una gran cantidad de casos pendientes. Más detalles, en el video: pic.twitter.com/LGmMHUlrBP — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) March 3, 2021

Actualmente algunas de las solicitudes que ya se pueden hacer son:



Visas de turismo/negocios (B1/B2) y tripulantes (C1/D)

Ya puede solicitar las visas de turismo/negocios (B1/B2) y tripulantes (C1/D) para quienes sean elegibles para exención de entrevista basados en la edad o por renovación.



Visa F, M o J para estudiar

Los solicitantes que vayan a estudiar en los Estados Unidos con una visa F, M o J (a excepción de programas de inglés como segunda lengua) ya puede pedir su visa.



Situaciones de emergencia

También puede solicitar una visa si está en alguna situación de emergencia. En este caso, la embajada de Estados Unidos en Bogotá recomienda contactarse con ellos para conocer si usted aplica a este caso.



Recuerde que las citas para otros servicios habituales, incluso solicitudes de visas de turista por primera vez, continúan suspendidas.



El Departamento de Estado extenderá la validez de los pagos de visa de no inmigrante (conocidos como tarifas MRV por sus siglas en inglés) hasta el 30 de septiembre del 2022, para permitir a todos los solicitantes que no pudieron programar una cita para la visa como resultado de la suspensión de las operaciones consulares de rutina, la oportunidad de programar y/o asistir a la cita con el pago que ya han realizado.

Alemania

Debido al desarrollo de la pandemia en Colombia y Europa, actualmente la recepción de solicitudes de visa en la Embajada de Alemania en Bogotá solo es posible en algunos casos, y debe contar con todos los documentos requeridos



Puede solicitar una cita para su trámite a través de la página web, para:



1. Procesamiento de visas:



• Solicitudes de reunificación familiar (con el cónyuge; con un hijo/a alemán menor de edad; de un menor de edad con su padre/ madre; de un padre con su hijo/a alemán no nacido, o visa para contraer matrimonio en Alemania). Para estos casos es posible que el familiar que es ciudadano/a o residente alemán ingrese al tiempo que el solicitante a Alemania, por ejemplo, el esposo/a o hijo/a menor de edad.



• Solicitudes de trabajadores calificados o altamente calificados, que pertenezcan a alguna de las siguientes categorías de solicitud:



- Personal calificado que cuente con un contrato de trabajo relacionado con los siguientes artículos de la Ley de Residencia Alemana.

- Científico/ investigador

- Funcionarios enviados

- Ejecutivos, gerentes y especialistas

- Especialistas en sistemas

- Empleos de interés público especial



• Empleados independientes



• 'Au-Pairs'



• Estudiantes cuyos estudios no se puedan realizar desde el exterior.



• Estudiantes de educación primaria y secundaria que reciban clases en un centro educativo durante al menos seis meses.



• Aprendices que estén realizando una formación cualificada.



• Participantes de una “Qualifizierungsmaßnahme”



• Voluntarios



• Diplomáticos, personal de organizaciones internacionales, personal militar y trabajadores de ayuda humanitaria que deban ejercer su trabajo en Alemania.



(No se quede sin leer: Gobierno deja en firme decreto que regulariza a migrantes venezolanos)



• Pasajeros en tránsito.



• Personas que requieran de protección humanitaria internacional



2. Prórroga de visa ya expedida



La embajada señala que la oferta de citas en general está limitada; la mayoría de las citas programadas para las próximas semanas ya han sido reservadas.



(Para conocer todos los detalles de cómo hacer el trámite pueden hacer clic aquí)

Canadá

Los centros de aplicación para la visa están abiertos desde octubre de 2020. De este modo puede realizar su trámite con normalidad.



Para solicitar su visa le recomendamos:

- Preparar su solicitud

- Entregar su pasaporte y solicitar su visa

- Una vez que haya entregado su solicitud al Centro de Recepción de Solicitudes de Visas, sus empleados comprobarán que su expediente esté completo de conformidad con los requisitos del Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, y presentarán su solicitud en su nombre el día hábil siguiente.



La Oficina de Visas evaluará su solicitud y tomará una decisión, tras lo cual se adjuntará un talón de visado a su pasaporte o se le remitirá una carta explicando las razones de la denegación.



La Oficina de Visas enviará entonces su pasaporte, de manera segura, al Centro de Recepción de Solicitudes de Visas, el cual le informará a través de su método de comunicación preferido. También se ofrecerá una actualización en el Sistema de seguimiento en línea de las solicitudes y se le indicará que su pasaporte está listo para serle devuelto. Podrá entonces presentarse personalmente al Centro de Recepción de Solicitudes de Visas a recuperar su pasaporte.



Una vez presentada, puede seguir fácilmente su solicitud de visa.



(Conozca todos los detalles aquí)

Australia

Para ir a este país usted puede tramitar una visa de forma habitual de:



- Visa de Estudiante (subclase 500)

- Visa de Trabajo Temporal (Actividad de Estadía Corta) (subclase 400)

- Visa de Tránsito (subclase 771)

- Visitas Oficiales-Negocios (subclase 600)

- Visa de Visitante (Categoría Turista) (subclase 600)



(No se quede sin leer: ‘Me robaron a mi bebé en Bogotá y lo hallé en Noruega 32 años después’)



Recuerdo Debes proporcionar pruebas de una prueba negativa de covid-19 (PCR) a tu aerolínea cuando te registres en tu vuelo en el punto de salida.



(Para conocer los detalles del proceso puede hacer clic aquí)

LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET



Si tiene alguna duda de este tema escríbanos a luimer@eltiempo.com