¿Se quedó varado en Brasil o Inglaterra? Esto es lo que debe hacer

Debido a las variaciones del Sars-CoV-2 en Brasil y Reino Unido, el Gobierno colombiano decidió desde el pasado 27 de enero suspender los vuelos comerciales desde y hacia Brasil.



Aunque la medida era por un mes, hay al menos 50 colombianos varados hace más de un mes, debido a la restricción.



Asimismo, desde finales del año pasado el Gobierno Nacional restringió los vuelos hacia y desde el Reino Unido. Tras ello, en enero el Gobierno del Reino Unido anunció la prohibición a los vuelos de catorce países de Sudamérica (entre ellos Colombia) para tratar de evitar la propagación de una nueva variante del coronavirus detectada en Brasil.



Frente a ello, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, invitó a los colombianos a contactarse con el consulado más cercano y hacer la petición formal para volver al país.



“Lo que sí vamos a hacer, sintiendo esta necesidad a nivel internacional, es elevar la petición para buscar una alternativa que permita traerlos a casa. Trabajamos muy duro en esta pandemia en poder traer a miles de colombianos a territorio nacional y no vamos a desfallecer en ese esfuerzo de darles la mano”, aseguró.



El jefe de la cartera migratoria también se solidarizó con los afectados y aclaró que esta restricción fue impuesta por la Aeronáutica Civil, por cuenta de la pandemia, y que la entidad migratoria no tiene intervención alguna.



No obstante, hay que señalar que en la resolución del Ministerio de Salud de la restricción de vuelos con Brasil quedó establecido que una de las condiciones en las que se admitiría el ingreso de viajeros sería a los colombianos y extranjeros que cuenten con residencia permanente en Colombia, que sean autorizados a tomar vuelos humanitarios.



