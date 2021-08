¿Cómo reclamar la cédula de ciudadanía?

Si usted ya hizo el proceso para obtener la cédula de ciudadanía y no sabe cómo reclamarla, aquí le explicamos los pasos para ello.



Para ello, debe agendarse cita previa a través del siguiente link: https://agenda.registraduria.gov.co/agenda/index.php.



Recuerde que ese trámite es gratis.



Además, puede revisar el estado del trámite del documento.



Si se trata de una Registraduría en donde no se encuentre habilitado el agendamiento virtual, se debe acudir a la registraduría respectiva. Allí lo atenderán en orden de llegada, siguiendo los protocolos de bioseguridad y evitando aglomeraciones.



La cédula de ciudadanía se entrega únicamente al titular del documento con autenticación biométrica facial, de manera excepcional, y solo en aquellos casos en los que no se pueda realizar un cotejo de identidad mediante el reconocimiento facial, se procederá con la entrega utilizando la biometría dactilar.



La Registraduría señala que excepcionalmente el titular del documento podrá autorizar a un tercero para reclamarlo mediante “poder con reconocimiento de firma y autenticación biométrica obligatoria, presentado ante notario o cónsul”, dejando constancia de las razones que justifican el mandato. Al tercero autorizado, se le entregará con autenticación biométrica dactilar o complementaria biométrica facial en todos los casos.



Se exceptúa la posibilidad de entrega a un tercero con poder notariado, cuando se trate de duplicados de cédula de ciudadanía que fueron solicitados por sistema de pago en línea PSE o web asistido en oficina. En estos casos se hace entrega exclusivamente al titular del documento, con autenticación biométrica en todos los casos. Es decir, no se podrán entregar a un tercero.



POLÍTICA

