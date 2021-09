¿Debe Colombia cambiar su estrategia con Venezuela?

El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición terminaron en México la primera fase de unos encuentros en procura de superar las difíciles condiciones que se registran en Venezuela, no solo desde el punto de vista económico y político sino también humanitario.



En ese sentido, las partes confirmaron que se firmaron dos “acuerdos tempranos”, uno en torno a la potestad de Venezuela sobre el territorio Esequibo y otro sobre la “necesidad” del “rescate” de los activos congelados en el exterior.



El presidente Iván Duque fue uno de los primeros en pronunciarse sobre lo que pasa con las conversaciones entre el chavismo y la oposición. “Frente a los diálogos entre el gobierno interino de Venezuela y la dictadura de Maduro es importante tener claro el camino para el bienestar del pueblo hermano: el fin de la dictadura a través de una elección presidencial lo antes posible, democrática y con observancia internacional”, señaló ayer el mandatario.



Es decir, que el gobierno Duque hasta ahora se mantiene en que es necesario que Maduro deje el poder y haya unas elecciones libres. Insiste en una transición rápida.

“El retorno de la democracia a Venezuela es fundamental y cualquier acuerdo que consolide la dictadura será una tragedia continental que solo fomentará el éxodo y la miseria”, agregó el jefe de Estado.



Mientras tanto, Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, dijo que Colombia se está abstrayendo de una realidad en la región y es que la situación en Venezuela necesita un cambio, aparecieron nuevas variables, como la pandemia, la consolidación del régimen y la difuminación de la oposición.



“Venezuela ha llegado a una especie de estabilización de la precariedad que ha llevado incluso a que los líderes de la oposición se planteen escenarios de conversación”, dijo el experto.



Para él, Colombia debe buscar un nuevo abordaje, “ya que la estrategia del cerco diplomático y el gobierno de transición falló”. Dijo que Colombia debe articularse con el régimen dictatorial, y en ese camino le va a “tocar buscar unos mínimos básicos para conversar con el régimen”.



Opiniones

Para María Teresa Aya, catedrática de la Universidad Externado, el apoyo a la oposición en Venezuela es la punta de lanza de la política exterior de Colombia y se la han jugado todo ahí. “Ahora les toca repensar el tema. Están al final de gobierno y sin opciones con Venezuela”, afirmó la académica.



Agregó que si bien antes estaba el apoyo de Donald Trump, ahora la relación de respaldo con EE. UU. no existe. “En ese sentido, Colombia se está quedando sola. Y es nuestra frontera ‘viva’, con tráfico de gente y bienes, más importante y eso no va a cambiar, siempre va a estar ahí”, aseguró.



Para ella, “lo lógico sería decir qué maravilla que lleguen a un acuerdo por el bien regional y pensar, ya el otro gobierno, en reabrir la relación por lo menos consular si no diplomática”.



Franklyn Duarte, diputado venezolano del estado Táchira, señaló que lo acordado “no es lo que esperábamos”



Para él, “Colombia debe flexibilizar aún más sus medidas porque quien sufre es el ciudadano de a pie de ambos países, que se ve obligado a cruzar la frontera”.

El diputado, del partido Copei, señaló que cuando menos son necesarias medidas humanitarias en la frontera.



Y Nastassja Rojas, académica de ciencia política de la Universidad Javeriana, dijo que por ahora hay que ser muy prudentes, porque solo hay acuerdos parciales.



Destacó que son acuerdos que tienen que ver más con calidad de vida de los venezolanos, pero no se ha hablado del reconocimiento de la legitimidad del régimen de Maduro como gobierno, por lo que dijo que Colombia debe ser respetuosa de ese diálogo y no pronunciarse.