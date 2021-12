En septiembre pasado, la Registraduría Nacional del Estado Civil retomó la normalidad en los trámites de registro civil e identificación de los colombianos. Desde entonces, sus oficinas especiales, auxiliares y municipales reactivaron los servicios que estaban suspendidos y hoy atienden a la ciudadanía en el horario de 8 a. m a 4 p. m.



Uno de los trámites más comunes es el del registro civil de nacimiento, que constituye la base para la identificación de la población colombiana. Acá le contamos cómo saber dónde está el suyo.



Si usted no sabe dónde está registrado, puede acercarse a cualquier Registraduría del país y por medio de una consulta en la base de datos se podrá establecer si está grabado en el sistema, de ser así se le informará el lugar en donde fue registrado.



Tenga en cuenta que si su registro civil no se encuentra grabado en las bases de datos de la Registraduría y usted nació antes de 1938, la partida de bautismo es el documento válido para identificarse.



Si nació después de ese año y no sabe dónde fue registrado, usted debe acercarse a la Registraduría o Notaría de su municipio y pedir información del tomo y folio en el que se encuentra su registro civil de nacimiento, para después solicitar ante la Registraduría o la Delegación Departamental que el documento sea grabado en las bases de datos de la Registraduría Nacional.



Certificado informativo

Usted también puede consultar la oficina en donde se adelantó la inscripción de su registro civil de nacimiento o de matrimonio.



Esta información le será suministrada por el sistema siempre y cuando usted tenga grabado el serial de su registro en las bases de datos de la Registraduría Nacional, teniendo en cuenta que el formato de seriales para el registro civil de nacimiento fue implementado paulatinamente a partir del año 1970 y para registro civil de matrimonio a partir de 1981, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1260 de 1970.



Para esto, siga este paso a paso:



1. Ingrese al portal de consulta y certificados de la Registraduría en este enlace.



2. Seleccione la opción 'Ingresar usuario público'.



3. Se desplegará un menú. Allí debe escribir sus nombres y apellidos, así como su sexo y su fecha de nacimiento. Por seguridad, debe diligenciar, además, una imagen de verificación.



4. Una vez tenga todas las casillas listas, dé clic en 'Buscar registro civil'. Aparecerán dos recuadros: uno con la información básica y otro con la información de su registro civil: serial, fecha de inscripción y oficina de registro.



5. Si lo desea, puede descargar el certificado de su registro civil de nacimiento. Solo debe oprimir la opción 'Generar certificado'. Eso sí, ese documento es de carácter informativo, pero no constituye prueba del estado civil del inscrito ni de la validez jurídica del registro.



Tenga en cuenta que, en caso de que haya realizado recientemente algún tramité de actualización a su registro, esta novedad se verá reflejada dentro de los siguientes cinco días hábiles.