¿Cómo pedir asilo político en Colombia?

El asilo es el amparo o protección que un país otorga a un ciudadano por razones humanitarias en condición de refugiado, según las condiciones específicas de cada caso. ¿Cómo pedir asilo en Colombia?

Si usted ingresa al país a través de las fronteras, puertos o aeropuertos debe presentar la solicitud ante Migración Colombia. Si usted ya se encuentra dentro del país y quiere solicitar asilo, debe presentar la solicitud máxima dentro de los dos meses siguientes a su ingreso.



(Vea también: ¿Qué es la inmunidad diplomática?)



Estos son los pasos:



1. Presentar una solicitud escrita en una oficina de Migración Colombia habilitada explicando las razones por las cuales saliste de tu país y por qué regresar te pondría en riesgo. La información que proporciones será confidencial.



2. Por correo electrónico recibirás una notificación que confirma la emisión de un salvoconducto por 3 meses, renovable. Deberás reclamar el salvoconducto en la oficina de Migración Colombia donde hiciste la solicitud.



3. La Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado (CONARE) te citará a una entrevista en persona para conocer mejor tu situación y las razones por las cuales solicitas la condición de refugiado. Si no asistes, el proceso no continuará.



4. Si tu solicitud es aprobada, el Ministerio de Relaciones Exteriores expedirá una resolución de reconocimiento positivo y la visa correspondiente. Con estos documentos podrás solicitar a Migración Colombia la expedición de una cédula de extranjería.



Según la Ley Reguladora del derecho al asilo, pueden pedir asilo en otro país aquellas personas en condición de refugiados. La Convención de Ginebra de 1951, reconoce como refugiado a:



“Toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de genero u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país”.



Cuando alguien pide asilo en otro país no se convertirá en refugiado hasta que su petición se resuelva positivamente.



Mientras tanto, los solicitantes no podrían ser devueltos, expulsados o extraditados y debe evitarse su detención, según el derecho internacional



EL TIEMPO