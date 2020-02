'Como no tengo rabo de paja me arrimo a cualquier candela': Duque

El presidente Iván Duque defendió en la noche de este jueves su campaña a la presidencia del 2018.

“Que la tengan bien clara los corruptos: aquí hay un Presidente honesto y comprometido con la defensa de los principios; a mí no me intimida ningún corrupto, porque como no tengo rabo de baja, me arrimo a cualquier candela”, dijo Duque en el marco del ‘Encuentro Empresarial y Gremial: Juntos Hacemos Empresa y Construimos País’, que se adelantó este jueves en la Cámara de Comercio de Medellín.



Durante su intervención, el Jefe de Estado aseguró que su camino a la Presidencia estuvo marcado por una campaña decente, en la cual, dice, primó el respeto por los otros aspirantes.



“Yo puedo decir, con orgullo, que construimos un camino a la Presidencia en una campaña que tuvo siempre por delante la decencia, que tuvo siempre por delante el respeto al adversario, al contendor, y que puso siempre las propuestas y las soluciones por delante de las agresiones, porque Colombia se merece que nos dediquemos a trabajar por lo que nos une”, comentó.

Si bien Duque no mencionó nombres propios, estas declaraciones parecen ser una respuesta al representante a la Cámara David Racero, quien radicó una denuncia en contra del Presidente ante la Comisión de Investigación y Acusación de esa corporación por los delitos de constreñimiento al sufragante, corrupción al sufragante, tráfico de votos y tentativa de homicidio.

La denuncia se realizó tras unas declaraciones que dio Aída Merlano durante una entrevista este lunes con la periodista Vicky Dávila.



"Julio Gerlein compró votos para elegirlo. No solo Julio sino que también la familia Char", aseguró Merlano.

La excongresista, condenada por corrupción, insistió en que Duque tenía pleno conocimiento sobre esta práctica: "Claro que sí, claro que sí lo sabía, como también lo hicieron todos los políticos que fueron elegidos en el Centro Democrático".



Cabe recordar que, a principios de febrero, en el marco de una visita a Ibagué, Duque también se refirió a las declaraciones que Merlano había dado a una Corte en Caracas (Venezuela), en las que acusó al gobierno colombiano de estar detrás de un plan contra su vida y realizó acusaciones contra expresidentes, líderes políticos y altos funcionarios colombianos.



"Que la devuelvan a Colombia, es que es una prófuga de la justicia, es una mujer corrupta y delincuente. Aquí la espera la justicia colombiana para sancionarla", dijo en ese entonces el primero mandatario.



