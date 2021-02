¿Por qué presos por violencia intrafamiliar están en la casa?

La situación por donde se le mire es inquietante. ¿Por qué? Porque dejar a los agresores en casa por cárcel es revictimizar a las mujeres vulneradas, a sus familias y en la práctica abrir la puerta a más violencia tanto física como psicológica

La revelación de EL TIEMPO de que el poderoso empresario Samuel Viñas, que pagaba 42 años de prisión, está en su confortable apartamento y no tras las rejas, pone en evidencia un asunto que requiere el esfuerzo del Estado para responder con prontitud.



“El mensaje que se envía a la sociedad es el de impunidad”, dice Margarita Sarmiento, experta en temas de género.



“En Colombia un porcentaje muy alto, superior al 50%, de los victimarios de las mujeres son hombres que agreden a sus parejas, madres o hermanas. Dejarlos en casa por cárcel es revictimizar a las mujeres vulneradas y a sus familias, y la cuota inicial de un feminicidio”, advierte Jairo Libreros, un estudioso de la seguridad.



En un reciente reportaje de EL TIEMPO el congresista José Daniel López informó que uno de cada dos privados de la libertad por violencia intrafamiliar están de detención domiciliaria.



El legislador tomó las cifras de un documento oficial enviadas por el Inpec para un debate en la Cámara de Representantes.



De acuerdo con los datos de la entidad penitenciaria, actualmente hay en el país 3.961 presos por este delito, de los cuales 2.161 están en detención domiciliaria, es decir el 54 por ciento del total de privados de la libertad.



La mayoría de las víctimas de este flagelo son las mujeres. Según el Sistema integrado de información de violencias de género (Sivigila), el 79 por ciento de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres.



En casos de violencia intrafamiliar, el Código de Procedimiento Penal establece que “la seguridad de la víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado, cuando existan motivos que permitan inferir que podría atentar contra ella, su familia y sus bienes, en los casos de violencia intrafamiliar por ejemplo, si el agresor convivía con la víctima al momento de cometer el delito y se le concede la casa por cárcel, esta estaría nuevamente en alto grado de vulnerabilidad”.



En efecto, agrega Libreros que este porcentaje es escandaloso y que no contribuye para nada en la construcción de una sociedad mejor sino que, por el contrario, pareciera que el agresor puede actuar con libertad porque sabe que a la larga volverá a tener el control del escenario donde posiblemente cometió el delito.



Una de las preocupaciones que tienen hoy en día los penalistas en Colombia es la facilidad con la que se "degrada" el delito de violencia intrafamiliar en lesiones personales dolosas. Según los expertos, esto ocurre en cerca del 80 por ciento de los casos.



Este no es un asunto semántico, pues contrario al delito de violencia intrafamiliar, el delito de lesiones personales en principio no procede la privación de la libertad (a menos que tenga un agravante); se exige denuncia, lo que implica que no se adelante de manera oficiosa, dándosele tratamiento de querellable, desistible y conciliable.



La situación de violencia intrafamiliar ha ido en alza con la pandemia. María Cristina Hurtado, abogada, politóloga dice en el portal Razón Pública que la violencia intrafamiliar y la violencia sexual figuran entre las peores formas de discriminación contra la vida, integridad y dignidad de las mujeres, las adolescentes y las niñas.



“La familia y el hogar se han convertido otra vez en el espacio de la peor discriminación: las medidas de confinamiento han sacado a luz y han agravado el drama de las mujeres y la de muchos niños y niñas de Colombia”.



Como advierte Naciones Unidas: “Las medidas restrictivas adoptadas en todo el mundo para luchar contra la COVID-19 intensifican el riesgo de violencia doméstica y aumentan la carga de trabajo en el hogar. Además, aquellas que se encuentran embarazadas, temen por su salud a la hora de asistir a controles o se quedan sin servicios. Los gobiernos no pueden abandonar a las mujeres en medio de la emergencia.”



La situación en el caso de Colombia era ya muy preocupante en el momento de llegar la pandemia: la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) del 2015 concluye que el 31.9% de las mujeres han sido víctimas de violencia física por parte de sus parejas o exparejas.



La situación ha empeorado. Los medios reportan que a raíz de la pandemia han disminuido los hurtos o los homicidios, pero “hay también una epidemia de violencia dentro de esos hogares”, concluye Hurtado.



Un hecho, que ahora muestra una arista muy grave. Los responsables de las acciones, vencidos en juicio por la justicia, regresan a casa.



"Asesinar a una mujer no es un delito menor, es una vida que se termina, un proyecto que no fue, una familia que tiene que enfrentar una pérdida tan grande. Es quizá unos hijos que no podrán disfrutar de su mamá. Es una tragedia por la que alguien tiene que pagar y la justicia tiene que enviar un mensaje claro y contundente", concluye Margarita Sarmiento.



