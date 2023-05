Laura Sarabia, jefe del gabinete de la Presidencia de la República, es una pieza clave dentro del gobierno de Gustavo Petro, tanto así que ha sido catalogada como 'la mano derecha' del mandatario colombiano.



(Lea también: Habla Laura Sarabia, la mujer más poderosa en las entrañas del gobierno de Petro).



Con 29 años de edad, y una trayectoria profesional que comenzó en las filas del Partido de la U, la politóloga se ha convertido en mucho más que una funcionaria de la Casa de Nariño: es, según ella, la "sombra" del presidente. Se sabe que no es fácil ser parte –y sobre todo mantenerse– en un equipo de Gustavo Petro. ¿Cómo llegó a ser su mano derecha?

Sarabia, quien lleva vinculada al mandatario colombiano desde su campaña, dio detalles de su relación laboral con Gustavo Petro. En diálogo con EL TIEMPO, reveló cuál es el secreto que la ha llevado a adquirir influencia y trascendencia dentro del 'Gobierno del Cambio'.



(Siga leyendo: Gustavo Petro en alocución: 'Las reformas sociales de este Gobierno no son un capricho').



"Él me escucha y yo lo escucho. Cuando no estoy de acuerdo con determinadas cosas, no trato de convencerlo sino de exponerle mis argumentos. Eso fue lo que hizo clic en nosotros. Y que ve la eficiencia. Si yo me comprometo a sacar algo adelante, lo saco. Literalmente, me convierto en su sombra y en lo que él necesita", dijo inicialmente la jefa del gabinete.

Facebook Twitter Linkedin

Laura Sarabia es la persona que le habla al oído al presidente Petro. Foto: Cristian Garavito. Presidencia

El desempeño de Sarabia en su cargo ha sido elogiado y criticado a partes iguales. Aunque algunos piensan que su asesoría y asistencia al presidente resulta indispensable para lograr los objetivos; otros han apuntado que, detrás de sus actuaciones, podrían haber intereses ocultos. Frente a estas insinuaciones, la politóloga es clara.

"Si él está aquí hasta las 12 de la noche, hasta las 12 de la noche estoy. Y no hay un objetivo más allá de que a él le vaya bien. No tengo un interés oculto. No es porque yo quiera un cargo después, o porque me quiera lanzar a X o Y. Mis decisiones no son con un cálculo político. Y se lo he dicho al presidente: estaré a su lado hasta que él quiera. Si decide que son cuatro años, estaré cuatro años. Si decide que ya no más, lo asumiré", señaló Sarabia para EL TIEMPO.



Si desea ver la entrevista completa con Laura Sarabia, puede hacerlo en el siguiente link. Entre otras cosas, la funcionaria habló de sus inicios con Armando Benedetti, las disputas que ha tenido que enfrentar en su cargo y sus diferencias ideológicas con Gustavo Petro: https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/quien-es-laura-sarabia-la-mujer-mas-poderosa-del-gobierno-petro-768188.

Más noticias en EL TIEMPO

Los detalles de la gira del expresidente Juan Manuel Santos / En secreto

Francia Márquez en África: los logros de sus tres días en Sudáfrica

Gustavo Bolívar y Rebecca Spröber, alemana del paro, visitan presos de la primera línea

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO