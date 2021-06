La trasescena del arribo de Gustavo Rojas Pinilla al poder

Durante los aniversarios conmemorativos del 13 de junio de 1953, día en el cual el general Gustavo Rojas Pinilla asumió la Presidencia de Colombia, los medios de comunicación suelen hacer recuentos históricos de los acontecimientos que dieron origen a ese nuevo mandato.

En esas narraciones, siempre han omitido e ignorado deliberadamente hechos y actuaciones protagónicas, que tuvieron lugar en el Batallón de Ingenieros n.º 1 Francisco José de Caldas, unidad militar donde se materializaron los acontecimientos previos a la posesión del general Rojas como presidente y a la que han denominado ‘la toma del poder’ o ‘golpe de Estado’ por las Fuerzas Armadas.

Con el propósito de entender mejor lo acontecido se hace necesario enmarcar esos hechos dentro de la situación política que se vivía en el país, en particular, por la disputa por el poder que mantenían los partidos tradicionales, Liberal y Conservador, al igual que la pugna interna dentro del Partido Conservador, entre Laureano Gómez y Mariano Ospina, curiosamente, ambos ingenieros civiles. Adicionalmente, la señora Bertha Hernández de Ospina ejercía un gran protagonismo político: se decía que ella manejaba los hilos del poder durante la presidencia de su esposo, Mariano Ospina Pérez, quien aspiraba a volver a la Presidencia de la República para el período 1954-1958.

Entre tanto, se recrudecía la violencia partidista en varias regiones del país, especialmente en los Llanos Orientales, como consecuencia del enfrentamiento entre los partidos políticos, acrecentado por los rumores y la preocupación por que se instaurara un gobierno militar en cabeza del general Rojas Pinilla, quien contaba con la simpatía y el apoyo de un sector del Partido Liberal.

Esto obligó a Laureano Gómez a reasumir la Presidencia de la República, que en ese entonces era ejercida por Roberto Urdaneta Arbeláez, en su condición de primer designado, por lo cual este procedió a efectuar algunos cambios tanto en el gabinete ministerial como en la cúpula militar; relevó al general Rojas Pinilla del Comando de las Fuerzas Armadas y lo nombró representante diplomático de la república en varias naciones extranjeras, como Japón, Corea, Alemania y Estados Unidos.

Al tenor de lo anterior, en días previos al 13 de junio de 1953, cuando en el aeropuerto de Techo el general Rojas Pinilla se disponía a abordar el avión que lo trasladaría a Europa, nos hicimos presentes un numeroso grupo de oficiales en representación de las unidades militares acantonadas en la guarnición de Bogotá, para presentarle un saludo de despedida.

el general Rojas asumió la presidencia con la presencia y el respaldo de Mariano Ospina Pérez y de los jefes de los partidos políticos presentes

En el grupo se encontraban los generales Alfredo Duarte Blum, Pedro Muñoz, Gabriel París, Gustavo Berrío, Deogracias Fonseca y el coronel Rafael Navas Pardo, entre otros, quienes le solicitaron que reconsiderara su decisión y se abstuviera de partir, ya que Laureano Gómez había retornado a Palacio para asumir nuevamente la presidencia con la determinación de hacer cambios en el gabinete ministerial y en la cúpula militar, y para firmar el decreto con el que se llamaría a calificar servicios al general Rojas Pinilla y otros altos oficiales, para reestructurar la línea de mando militar.

Tras algunas deliberaciones y de analizar y sopesar la situación, el general Rojas Pinilla desistió de viajar y se trasladó a la población de Melgar, para permanecer en su finca de recreo y estar atento a las determinaciones del alto gobierno, así como a las que él debería tomar y asumir con el apoyo de los comandantes de las unidades acantonadas en Bogotá.

Tales hechos desarrollaron una situación en la que, por cosas del destino, me correspondió participar como oficial de planta y por la circunstancia especial de ser el oficial de servicio del Batallón Caldas en los momentos que antecedieron a la posesión presidencial del general Rojas Pinilla.

El coronel Navas Pardo, en su condición de comandante del batallón, tuvo un gran protagonismo, por lo que se convirtió en el eje central de la conducción y manejo militar y político del momento, gracias a su especial don de mando y extraordinario liderazgo.

Fue así como hacia las 11:30 de la mañana, el coronel Navas Pardo recibió una llamada telefónica de la señora Bertha Hernández de Ospina para informarle que Laureano Gómez había retornado a Palacio para encargarse de nuevo de la presidencia y había destituido a Urdaneta Arbeláez, quien, como ya se dijo, se encontraba encargado por su condición de primer designado.

Ante tal información, de inmediato, el coronel Navas ordenó la formación de todo el personal del batallón para comunicar la orden de que a partir de ese momento nos encontrábamos en acuartelamiento de primer grado común y corriente, y me ordenó que procediera a reforzar los puestos de guardia y seguridad.

De igual manera, en su condición de oficial más antiguo con mando de tropas de la guarnición, impartió a los comandantes de las otras unidades la orden de alistamiento de las tropas y de permanecer atentos a nuevas instrucciones. A continuación, se comunicó con el teniente coronel Eduardo Escandón, comandante encargado de la Fuerza Aérea, para que enviara a Melgar un avión con el fin de traer al general Rojas Pinilla; igualmente llamó al capitán Manuel Lemus para que, con el personal de su compañía, condujera al general Rojas, a su llegada a Bogotá, desde el aeropuerto de Techo hasta el batallón.

13 de junio de 1954. Con la interpretación del Himno Nacional y el discurso del presidente Gustavo Rojas Pinilla, se inauguró la televisión en Colombia. Este fue uno de los hitos durante su gobierno. Foto: Archivo

La preocupación del momento era que el general Rojas Pinilla debería estar en el batallón antes de la llegada de Jorge Leyva, para su reconocimiento como nuevo ministro de Guerra, al igual que el de la nueva cúpula militar por parte de las tropas.

El arribo del general se produjo hacia las 3:15 de la tarde, se le rindieron los honores correspondientes y, después, dispuso de tiempo para dialogar con el coronel Navas Pardo y algunos otros mandos presentes, quienes lo enteraron de la esperada llegada de Jorge Leyva y su comitiva.

Momentos antes habíamos sido llamados, junto con el teniente Alberto Escalante, para darnos instrucciones y encargarnos de recibir, en la guardia del batallón, a Jorge Leyva y su comitiva para llevarlos luego a la oficina del comandante.

Cuando llegaron, procedimos a invitarlos a descender de los vehículos para conducirlos en condición de detenidos al lugar donde los esperaba el general Rojas Pinilla; de inmediato manifestaron su inconformidad y extrañeza por ese recibimiento.

El coronel Navas Pardo recibió una llamada telefónica de la señora Bertha Hernández de Ospina para informarle que Laureano Gómez había retornado a Palacio para encargarse de nuevo de la presidencia

En el momento de la aproximación al pabellón de comando, el coronel Navas se dirigió a Jorge Leyva y le dijo que lamentaba su detención en el batallón que había sido su casa; de inmediato, el general Mariano Ospina Rodríguez, quien acompañaba a Jorge Leyva, en forma airada le espetó: “Que vergüenza coronel”, a lo que replicó el coronel Navas Pardo: “Vergüenza debería darle a usted por haber traicionado al general Rojas Pinilla y al Ejército”. Después de este cruce de palabras fueron conducidos a las oficinas del comando, donde deliberaron y se manifestaron aquellos que se mantenían leales al general Rojas.

Terminada la reunión, fui llamado por el coronel Navas Pardo, quien me ordenó efectuar el alistamiento de habitaciones en el casino de oficiales, para luego conducir en su condición de detenidos, y vigilados por la Policía Militar, a Jorge Leyva y a los oficiales que no habían apoyado al general Rojas Pinilla.

A las 6:30 de la tarde, el general Rojas Pinilla, acompañado de un importante grupo de altos mandos y de políticos, entre los que se encontraba Lucio Pabón Núñez, partieron, escoltados por la compañía al mando del capitán Lemus y del teniente Pedro Sarmiento, desde el batallón rumbo al Palacio Presidencial, donde hicieron su ingreso triunfal.

Allí, fueron recibidos por el doctor Urdaneta Arbeláez, a quien el general Rojas Pinilla le ofreció su respaldo y le manifestó que asumiera la presidencia, ante lo cual aquel respondió que lo haría, siempre y cuando el presidente Laureano Gómez renunciara.

Al no estar presente Laureano Gómez, el general Rojas Pinilla asumió la presidencia con la presencia y el respaldo de Mariano Ospina Pérez y de los jefes de los partidos políticos presentes que habían acudido para brindarle su apoyo.

Hacia las 10 de la noche, por la Radio Nacional, se escucharon las notas del himno nacional y las célebres palabras del general: “No más sangre, no más depredaciones en nombre de ningún partido político. No más rencillas entre los hijos de la misma Colombia inmortal”.

Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder en lo que Darío Echandía denominó como 'Golpe de opinión'. Foto: CEET

De esta manera se inició lo que han llamado como la toma del poder por los militares y lo que el maestro Darío Echandía calificó como “un golpe de opinión”.

Debo mencionar que el día 14 de junio, a las 12 horas, hice entrega del puesto de oficial de servicio del batallón, con la novedad especial de que permanecían como detenidos en el casino de oficiales el doctor Jorge Leyva, los generales Régulo Gaitán, Gustavo Berrío Muñoz y los coroneles Abonando y Willy Hollman.

Para el aniversario del 13 de junio, en el año de 1954, el Gobierno Nacional le otorgó la condecoración Trece de Junio al personal de las Fuerzas Armadas en reconocimiento por la actuación directa y decidida en los hechos históricos ocurridos en dicha fecha.

De igual manera, como recordatorio especial, se instaló en uno de los muros de las oficinas del comando del Batallón Caldas, lugar de las trascendentales deliberaciones y sus inmediatas consecuencias, una placa y un mosaico donde figuran los oficiales que participaron en forma directa en los acontecimientos que he narrado.

HÉCTOR LUQUE OSPINA

Para EL TIEMPO