¿Cómo le ha ido al programa diario de presidente Iván Duque?

A poco más 100 días del inicio de la cuarentena, en medio de la contingencia por la propagación del covid19, el presidente Iván Duque parece mantener en una ‘luna de miel’ con la opinión pública, especialmente por el manejo que le ha dado a esta crisis.

A pesar de que en las últimas semanas se han presentado incoformidades con el Gobierno Nacional, por los problemas económicos que ya empiezan a pasar los colombianos, y algunas salidas en falso de funcionarios del Ejecutivo, los ciudadanos tienen una percepción positiva de la mayoría de sus mandatarios. Tanto el Presidente como los dirigentes regionales están en las mieles de la favorabilidad. A la luz de las encuestas, el presidente Duque se ha reconciliado con la opinión.



De acuerdo con la más reciente encuesta Pulso País, de Datexco, el jefe de Estado subió 12 puntos en favorabilidad entre marzo y junio de este año, es decir el tiempo en el que ha durado la cuarentena.



Uno de los aciertos del mandatario nacional tiene que ver con la forma como se ha comunicado con los ciudadanos. Día a día, a las 6 de la tarde, el jefe de Estado conduce un programa en el que explica, junto con su equipo de gobierno y expertos, las medidas que se han ido tomando para enfrentar la pandemia.



(También le puede interesar: Así podrán los padres vigilar los recursos del PAE)



Hasta el momento, el mandatario ha realizado más de 80 programas de este tipo, que además son retransmitidos en vivo por los principales medios de comunicación. Con tantas veces al aire, Duque es el mandatario que más ha salido en transmisiones públicas diarias en la historia reciente del país, antes lo hacía semanalmente con sus Talleres Construyendo País.



“La narrativa le ha proporcionado un escenario de constante comunicación con la opinión, la oportunidad de mostrar evidencias de trabajo y coordinación para superar la crisis, un ambiente de comunicación de doble vía (habla y oye) y transparencia al poder aceptar algunas equivocaciones, pero mostrar resultados y acciones concretas”, indica un análisis de la firma de estudios en opinión pública Speak Consultoría.

Ese es el Iván Duque real. Un señor que da la sensación de que de verdad está batallando para que no se mueran colombianos. FACEBOOK

TWITTER

“Ese es el Iván Duque real. Un señor que da la sensación de que de verdad está batallando para que no se mueran colombianos. Y lo está haciendo de forma científica y ponderada, sin ser un presidente estrambótico, ni responder críticas ni estar peleando”, aseguro el analista político Pedro Viveros.



La erosionada imagen del Presidente, que ha aparecido sostenidamente en números rojos, ha encontrado oxígeno en la gestión de la pandemia.

Cansancio

No obstante, según analistas audiencias y expertos en comunicación cosultados por EL TIEMPO, el programa de televisión del presidente Duque ya empieza a mostrar signos de desgaste.



El 24 de marzo, cuando arrancó formalmente con su programa, el jefe de Estado tuvo un rating de 3,4 puntos y la semana pasada la medición bajó a 1,7 puntos. Es decir, la audiencia cayó a la mitad.



Como lo expreso Camilo Granada, alto consejero para las comunicaciones durante el gobierno de Juan Manuel Santos, si bien el espacio creado por el Gobierno Nacional es una herramienta de información útil, “parte de la novedad del programa se está agotando porque le quedan pocas medidas por anunciar al Gobierno”.

La semana pasada se vivió una polémica por cuenta de las aglomeraciones por el día sin IVA Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

“Ha sido no solo excesivo sino abusivo con las audiencias tomarse esa franja del prime que solo tiene una intención propagandística. Lo que se ve es que falta liderazgo en el Ejecutivo y ha sido reemplazado por el histrionismo, transmitiendo contenido que las personas no ven porque ya están cansadas”, expresó por su parte Mario Morales, analista de televisiòn y docente de la Universidad Javeriana.



En esto coincide Eugenie Richard, experta en comunicación estrategica y docente del Externado, quien considera que “la palabra presidencial está perdiendo prestigio e importancia” y agregó que el mensaje debe segmentarse para adaptarse a los diferentes públicos y contextos, lo cual hasta el momento no está ocurriendo en el programa que drigie Duque.



Contrario de lo que ocurrió en los primeros días de la emergencia, cuando los ministros hablaban cada uno por su lado, Duque decidió ser él mismo quien asume la vocería del Gobierno Nacional en cuanto a las grandes decisiones, junto al ministro de Salud, Fernando Ruiz. No obstante, según los analistas, la comunicación puede ser más eficiente para evitar la repetición.

“El Gobierno podría emitir perfectamente segmentos de video antes o después del minuto de dios, con información que sea relevante para la gente y peluquear todo los demás. Tal como lo muestran los noticieros, todo lo que dice el Presidente se puede resumir en tres o cuatro minutos”, propuso el profesor Morales.



El docente , agregó que hay una “desconexión” entre las medidas que se anuncian en el programa y la aplicación de estas, por lo que los ciudadanos podrían empezar a cobrarle esta distancia entre los anuncios y la puesta en marcha de estos.



Lo que sí se debe reconocer es que, como lo expresó Patricia Muñoz Yi, docente de ciencia política de la Universidad Javeriana, “el Ejecutivo ha sido la rama del poder público que más se ha mostrado en la crisis” y así lo muestra el programa de Duque.



POLÍTICA