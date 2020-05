Asociaciones de campesinos podrán inscribir sus proyectos virtualmente

A pesar de la contingencia, el campo no para. Por eso la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) puso a disposición de los productores asociados del campo colombiano una herramienta con la cual se eliminan varios trámites y se hace más expedito la presentación de estos, lo cual se traducirá en mayores beneficios para esta población, en momentos en que se debe preservar la seguridad alimentaria en el país.

En diálogo con EL TIEMPO, la directora de la ADR, Claudia Ortiz, aseguró que la idea es tener “conexión directa” con el productor.



También se refirió al bloqueo de buena parte de los recursos de la entidad por parte del Ministerio de Hacienda.



¿Cómo funciona esta nueva herramienta?



Con esa herramienta virtual lo que buscamos es en formatos muy simples que los productores asociados puedan inscribir sus iniciativas de proyectos para que vayamos avanzando porque en medio de esta virtualidad no podemos parar ante la imposibilidad de los productores de ir hasta las oficinas de la Agencia de Desarrollo Rural.



Por eso implementamos esta herramienta a través de la página www.adr.gov.co

ADR - Agencia de Desarrollo Rural



Pueden entrar desde el celular, desde la tableta, desde el computador de la alcaldía, desde el computador de la escuela. Ahí le dan clic en ícono del formato, lo diligencia de manera muy sencilla sobre la asociación y nosotros haremos el análisis del proyecto, para que coincida con los circuitos productivos que hay en esa zona.



Es decir, lo que antes se hacía en las oficinas, ahora se podrá hacer desde la plataforma…



Exactamente. Se convierte en virtual el proceso que antes se hacía directamente en la agencia, pero además de ello se simplifican los formatos.



Antes la agencia manejaba tantos formatos que presentar un proyecto a la agencia era muy dispendioso, lo que llevaba a que se presentaran casos de corrupción por terceros que cobraban a las asociaciones por ayudarles a diligenciar los formatos. Eso lo estamos acabando. Queremos tener conexión directa con el productor.

¿Cómo ha venido trabajando la agencia en medio de esta pandemia?



En lo que corresponde a la misionalidad de la agencia la ADR no paró. Implementamos líneas telefónicas para que los funcionarios de la agencia pudieran atender a los productores. Los distritos de riego siguen funcionando con todas las medidas de bioseguridad. Las entregas de maquinaria, de infraestructura, de insumos también se continuó. La asistencia técnica la adelantamos mediante mecanismos virtuales. La agencia no para porque el campo no para.



Hace algunos meses se habló que el Ministerio de Hacienda les había congelado unos recursos ¿en qué paró eso?



Los recursos fueron bloqueados y siguen bloqueados. Estamos en la gestión de manera muy propositiva con el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, de plantearle opciones al Ministerio de Hacienda para el desbloqueo de los recursos, con el fin de llegarle a más asociaciones con más líneas productivas.

