Los últimas designaciones que ha hecho el presidente electo Gustavo Petro, en términos generales, han caído bien entre los diversos sectores, pero siguen generando inquietudes los asuntos tributarios.



Esta semana Petro designó a Luis Carlos Reyes como nuevo director de la Dian, y a Luis Gilberto Murillo como embajador en Estados Unidos.

"Celebro la acertada designación de @LuisGMurillo como nuevo Embajador de Colombia en Estados Unidos. Se debe fortalecer la construcción de la paz y establecer un trabajo conjunto en la lucha contra las drogas, haciendo énfasis en la prevención", señaló el senador Armando Benedetti.



"Acierto! Felicitaciones @LuisGMurillo. Le sugerimos desde @NvLiberalismo promover un debate amplio y franco con EE.UU. sobre el fracaso del prohibicionismo y la posibilidad de avanzar en una nueva política integral de drogas", resaltó Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo.



También destacó Dilian Francisca Toro, directora del partido de 'la U', la "importante designación" de Murillo como embajador en Estados Unidos. "Desde su origen hasta sus calidades profesionales le hacen merecedor para tan importante cargo. El país queda dignamente representado. ¡Felicitaciones!", destacó la exgobernadora.



Pero no todos han sido comentarios de dirigentes políticos, sino que Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo que sin duda es "un buen nombramiento" el de Murillo como embajador. "He tenido la oportunidad de trabajar con él y tengo la mejor opinión de sus calidades y capacidades", destacó.



Por los lados del nombramiento de Reyes en la Dian también hubo pronunciamientos. "Me alegra el nombramiento de Luis Carlos Reyes como Director de la DIAN. Comprometido y magnífico profesional. Éxitos y suerte allí en el terreno donde se encuentra la llave del cambio: el recaudo fiscal", destacó el senador Iván Marulanda.



Pero también hubo quienes mostraron su inquietud. "Estimado director la plata no está en los asalariados. Ya pagamos una fortuna. Yo tengo 5 hijos pago casi 200 millones en educación y solo puedo deducir 13.6 millones y en salud la prepagada cuesta 33 millones. Le roban a uno todos sus ahorros y no hacen nada. Q paguen evasores", señaló Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian.



Preocupaciones

Lo cierto es que las propuestas de las últimas horas de los funcionarios designados por el presidente Petro en materia tributaria han generado inquietudes en diversos sectores.



Por ejemplo la ministra de Cultura, Patricia Ariza, planteó la posibilidad de ampliar la base gravable del impuesto al consumo de la telefonía móvil celular.



Su colega de Salud, Carolina Corcho, habló de un impuesto para las bebidas azucaradas.



A esto se suma que el nuevo director de la Dian incluso estuvo hablando de la posibilidad de grabar el ganado con lo que denominó un impuesto verde, que se pagaría por cada res.



Y a esto hay que agregar que Ricardo Bonilla, uno de los principales asesores del presidente electo en los temas tributarios, le dijo a EL TIEMPO que también se evalúa la posibilidad de ponerle un gravamen a los que son los denominados alimentos ultraprocesados.



