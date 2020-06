Respuestas a las preguntas frecuentes de quienes desean volver al país

Para ayudar a aquellos colombianos que se encuentran represados fuera del país y que necesitan regresar, la Cancillería, el ministerio de Transporte y Migración Colombia están trabajando de manera articulada,

A continuación respondemos algunas de las preguntas más comunes al respecto, con información suministrada por estas instituciones.

¿Cuáles son los criterios que se consideran para que una persona pueda beneficiarse con un vuelo de carácter humanitario?

​

Cada caso es analizado por el equipo del Consulado de la ciudad más cercana a la que el connacional se encuentre. Un vuelo de carácter humanitario no depende solamente del Gobierno nacional, depende también de que haya aerolíneas dispuestas a cubrir esa ruta. Vale la pena recordar que los vuelos de carácter humanitario son realizados por aerolíneas comerciales y los costos de los tiquetes son asumidos por los viajeros.



Es importante tener presente que el primer paso es ponerse en contacto con el Consulado, luego la inscripción en el Registro Consular y la manifestación del motivo de viaje al exterior, así como la intención de regresar al país y la capacidad de asumir los costos que se desprendan de esta actividad. El consulado evalúa cada una de las solicitudes que llegan, dando prioridad a aquellos connacionales que se encuentran en condición de vulnerabilidad, por ejemplo, aquellos que viajaron por turismo o negocios y no tiene como mantenerse en ese país. Así mismo, las personas con cualquier tipo de discapacidad.



¿El costo del vuelo debe asumirlo la persona que va a viajar?

Sí, el Gobierno nacional, hasta el momento, no tiene una partida presupuestal para atender este gasto y de hacerlo los costos serían enormes, ya que estamos hablando de alrededor de 3.600 colombianos que han manifestado su intención de regresar al país a través del Registro Consular. EL ABC para vuelos de carácter humanitario



¿En dónde puedo pasar el periodo de aislamiento obligatorio al llegar a Colombia? ¿Puede ser en mi casa o debe ser un lugar destinado para esto?

El aislamiento obligatorio de catorce (14) días se debe pasar en la ciudad en la que arribe el vuelo a Colombia. Si el viajero vive en una ciudad diferente a la de arribo, deberá asumir todos los gastos que se generen durante el aislamiento. Esto incluye traslado al hotel o alojamiento, valor del alojamiento y alimentación, entre otros.

Es importante tener presente que el primer paso es ponerse en contacto con el Consulado FACEBOOK

TWITTER

¿De qué depende que un vuelo de carácter humanitario se gestione?

Depende de que los connacionales manifiesten al consulado su necesidad de regresar a Colombia, que tengan los recursos para cubrir los gastos que se desprenden de este procedimiento, que haya una aerolínea comercial que pueda ofrecer el cubrimiento de este trayecto y que el país en donde se encuentra la persona permita la salida del mismo.



¿Cuándo se van a autorizar vuelos comerciales con normalidad?

​ Aún no es posible dar una fecha para eso, porque depende de las medidas y determinaciones que indique el Gobierno nacional para el manejo y control de la emergencia sanitaria declarada como consecuencia de la pandemia del covid-19.



ELTIEMPO.COM