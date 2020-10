¿Colombia será un país sin hambre en 2030? Responde PMA Colombia

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU ganó este viernes el Premio Nobel de la Paz, por ello EL TIEMPO habló con Carlo Scaramella, director del PMA / WFP (por sus siglas en inglés) en Colombia sobre la situación de hambre y desnutrición en el país.

¿Cómo recibió la noticia de ser ganadores del Premio Nobel de la Paz 2020?

​

Nos sentimos profundamente honrados. Es un reconocimiento al trabajo de nuestro personal, que arriesga su vida todos los días para llevar alimentos y asistencia a mujeres y hombres que padecen hambre en todo el mundo.



¿Cuántas personas apoyó WFP/ PMA Colombia en 2019?

​

En total, durante el 2019 apoyamos a 1,5 millones de personas y en lo que va del 2020 ya hemos brindado asistencia y apoyo a más de un millón de personas en Colombia.

El último informe de la FAO dice que a nivel mundial no se logrará el Objetivo de Desarrollo Sostenible de 2030, que busca acabar con el hambre completamente, ¿cree que Colombia sí lo logrará?



Efectivamente, los últimos reportes que se dan por parte de la FAO, del Programa Mundial de Alimentos y otros actores indican que el objetivo de desarrollo sostenible, en lo que concierne a la meta de hambre cero, es difícil de conseguir. Las tendencias no han sido tan positivas como se esperaba y naturalmente la pandemia por covid-19 y los rebrotes posteriores han impactado de forma negativa la economía global y la sociedades, ampliando y profundizando la pobreza. Eso significa, desafortunadamente, que se espera un retroceso en el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible y naturalmente la seguridad alimentaria y nutricional también verá un fuerte impacto, sobre todo en las comunidades más vulnerables que son nuestra prioridad en este momento crítico que enfrenta la humanidad.



¿Cuáles acciones concretas está haciendo el WFP / PMA en el país para lograr que haya ‘hambre cero’ para 2030 en Colombia?



En Colombia, en términos de políticas publicas y fortalecimiento institucional, el WFP hace acompañamiento a varias instituciones nacionales, por ejemplo en el sector de las políticas de seguridad alimentaria y nutricional, así como en lo que se relaciona con programas de alimentación escolar. Igualmente colaboramos en el desarrollo de capacidades y sistemas de análisis en la lucha contra el hambre en Colombia y en la región, incluyendo encuestas que son naturalmente muy importantes para medir las tendencias.



En el tema emergencias, brindamos asistencia humanitaria y de emergencia de acuerdo a las dinámicas específicas que se presentan a nivel de país, en particular, por ejemplo, a la crisis migratoria proveniente de Venezuela, para lo cual desarrollamos un programa contundente de respuesta. Actualmente, en estrecha coordinación con instituciones nacionales como Migración Colombia y la Gerencia de Frontera, estamos apoyando a cerca de 350,000 personas entre migrantes, colombianos retornados y poblaciones de acogida cada mes.



Carlo Scaramella, director del Programa Mundial de Alimentos (WFP). Foto: PMA

Igualmente estamos trabajando muy de cerca con instituciones nacionales para responder a las necesidades de poblaciones afectadas por la violencia, en particular poblaciones desplazadas y en situación de confinamiento que han perdido sus medios de vida y acceso a alimentos. El WFP es un actor de primer auxilio en estas respuestas que naturalmente tienen un impacto importante en particular en áreas rurales. También trabajamos de la mano con la UNGRD en la respuesta a desastres naturales y naturalmente apoyamos otras tipologías de choques, por ejemplo el choque económico y social, que se ha dado con la pandemia por covid-19.



Por otro lado, somos un actor importante acompañando procesos de desarrollo y paz, y en ese ámbito se destaca todo el trabajo que el WFP desarrolla con instituciones nacionales como la ARN y la ART en el contexto del proceso de paz, y que permiten acompañar la reinserción socioeconómica de excombatientes apoyando al mismo tiempo a las comunidades de acogida – estas son naturalmente inversiones estratégicas en la paz del país.



Asimismo, tenemos varias actividades que están dirigidas a favorecer el desarrollo de las regiones más marginales y vulnerables del país y, por ejemplo, estamos implementando un programa dirigido a la mujer rural en áreas vulnerables del pacífico colombiano, que nos permitirá fortalecer comunidades, entidades y empoderar mujeres en el cumplimiento de sus metas, de su deseo de integrarse a la economía del país y aportar al desarrollo de sus comunidades y sus familias.



Finalmente el Programa Mundial de Alimentos acompaña las instituciones nacionales con iniciativas de apoyo a la nutrición, la educación y a los programas de alimentación escolar. En ese sentido nosotros tenemos una trayectoria de fuerte colaboración con el ICBF y otros actores con quienes estamos colaborando a nivel territorial, facilitando la provisión de micronutrientes a la niñez colombiana en algunas áreas del país. Por otro lado, apoyamos las instituciones nacionales ejecutando con la administración temporal en La Guajira el Programa de Alimentación Escolar PAE. Sumando los otros cuatro departamentos donde apoyamos con alimentación escolar en el país, estamos llegando a 118.000 niños y niñas incluyendo cerca de 45 mil estudiantes migrantes, que en algunos casos les provee la única alimentación del día.

Ayuda del PMA. Foto: PMA

¿Cuál es la labor que tiene contemplada realizar el WFP / PMA en Colombia tras la pandemia?



El WFP ha jugado un rol crucial en respuesta a la emergencia por la pandemia a nivel global, ejecutando una operación logística colosal en apoyo a los procesos de adquisición y distribución de insumos médicos y transporte de pasajeros humanitarios.



En Colombia, la población más pobres y en particular, aquellas que dependía del sector informal en áreas urbanas y rurales se han visto duramente impactadas con esta emergencia.



El Programa Mundial de Alimentos desde el principio de la crisis en marzo 2020, ha ampliado el rango de su intervención, creando un nuevo eje de respuesta humanitaria para contribuir a la respuesta nacional en favor de las poblaciones mas pobres y afectadas por la covid-19. Y tenemos que dar las gracias a nuestros donantes y socios que nos han permitido esta flexibilidad.

Por ejemplo, hemos ampliado nuestra intervención en cuanto a la crisis migratoria se refiere, adaptando una serie de programas para introducir todos los componentes de bioseguridad que son necesarios. Por otro lado, justo estoy regresando de Amazonas, donde hemos lanzado un programa en junio de este año a petición de las autoridades locales y del gobierno para apoyar poblaciones indígenas de 22 comunidades que lo necesitan con urgencia. Actualmente contamos con recursos para apoyar a 7 comunidades indígenas; estamos hablando de alrededor de 12.000 personas, permitiéndonos gestionar esta transición tan difícil, hacia un nuevo equilibrio en una fase poscovid.



En este mismo contexto también hemos venido apoyando la campaña “Ayudar nos hace bien” promovida por la Primera Dama de la Nación y el programa PRASS con los cuales estamos llegando a cerca de 109.000 personas.



La recuperación poscovid es un tema muy importante, y estamos trabajando de la mano con varios actores, para poder incidir también en la fase de recuperación, apoyando a las comunidades urbanas y rurales más afectadas en la recuperación de su medios de vida.

