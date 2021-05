El adiós de Claudia Blum tras una cancillería sin brillo

Claudia Blum deja la Cancillería tras una gestión opaca y que inició en medio de una controversial conversación con el embajador en Washington, Francisco Santos, y que termina en vísperas de un viaje a Europa en donde iba a defender a Colombia de las acusaciones de violaciones de derechos humanos en medio de las manifestaciones en el país.



"Le expreso mi gratitud enorme por la confianza que me otorgó al haberme nombrado en esta importante cartera, en la que trabajé con dedicación y entrega para promover y defender los principios y valores de nuestra democracia, la legalidad, la equidad y el emprendimiento de nuestra política exterior", fue lo que señaló la Canciller en su carta de renuncia irrevocable.



Aunque este miércoles se confirmó la salida, se supo que la gota que rebasó el vaso fue la incomodidad que tenía la Canciller, quien en los últimos días recibió dos llamados de atención por parte del presidente Iván Duque, quien no veía un apropiado manejo internacional en medio de los reclamos desde el exterior, por lo que varios calificaron un uso excesivo de la Fuerza Pública.



Esto se sumó a su preocupación ante el coronavirus, pues, aunque ya lo superó una vez en enero de este año, veía un riesgo.



Para este tema, EL TIEMPO consultó a varios analistas que hicieron un balance de su trabajo en el que se toca el escándalo de la conversación con Pacho Santos, con su renuncia incluida; el alejamiento de los medios, el fallido cerco diplomático a Nicolás Maduro, y el panorama actual en el que el país recibe condena del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas y ahora se va en medio del paro.



Los expertos coinciden que la actual situación que vive el país fue uno de los puntos más álgidos durante su Gobierno y que no lo supo enfrentar. Pero, señalan que, en general, su gestión estuvo marcada por ser opaca.



"Desde su nombramiento hace menos de dos años, la falta de idoneidad de Claudia Blum para ejercer el rol de canciller fue evidente. Por desfortuna para los colombianos, esto se fue confirmando a lo largo de su gestión", advierte la investigadora y analista internacional Arlene B. Tickner.



Para el experto en relaciones Internacionales Mauricio Jaramillo Jassir, la gestión de Blum estuvo marcada por tres aspectos.



El primero es "el descuido que le dio a la paz, en materia de política exterior".



Por otra parte, agrega, el Gobierno "no entendió que el cerco diplomático con Venezuela fracasó", a pesar de que siguió enfocándose en ese país como parte de sus prioridades materia internacional, lo que llevó a que se descuidaran un poco las relaciones con EE. UU., y a recibir críticas de "intromisión" en medio de las elecciones en ese país; y con Europa.

Y a esto el experto suma que la ministra "no supo dar explicaciones a tiempo", pues "no sale en medios ni responde", sobre diversos cuestionamientos que sectores hacían sobre el manejo de la política exterior.



A pesar de que a Colombia han llegado 10’861.024 vacunas para el coronavirus, la experta señala que un factor adicional es que no hubo una adecuada gestión en la "negociación de vacunas"



El reto de la persona que llegue es solventar la actual situación que enfrenta el país en el campo internacional y mejorar la imagen mundial de Colombia.



En esto último, sentencia Tickner, es esencial que el país reconozca ante la comunidad internacional "la brutalidad policial en medio de las protestas" y que el Gobierno cambio su "actitud defensiva frente a la crítica internacional".



LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

