El miedo al contagio se apoderó de las calles de Leticia

Los temores del personal médico del hospital de Leticia, Amazonas, que había renunciado el pasado 20 de abril ante la falta de equipos de protección contra el coronavirus, salieron a flote este domingo.



Don Liborio Sánchez, un adulto mayor, murió esperando una ambulancia. Su cadáver estuvo más de cuatro horas en una calle de Leticia.



El conductor de la ambulancia renunció y el personal encargado de los protocolos para estos casos estaba atemorizado, no tenía equipos de protección. Hace ocho días, el paciente presentó los síntomas del virus: fiebre y tos, pero entonces lo examinaron y lo mandaron para la casa, en un sector de deprimido de Leticia.

El sábado pasado, los síntomas aparecieron de nuevo, pero no la ambulancia para socorrerlo. Sus hijos y vecinos no tuvieron otra opción que cargarlo para llevarlo al hospital, pero don Liborio falleció en una calle de Leticia.



Luego de insistentes llamadas a funcionarios de la administración municipal y departamental, el cuerpo fue recogido casi a las 3 de la tarde. Al lugar donde yacía llegó el personal de una funeraria, pusieron el cadáver en bolsas plásticas y lo trasladaron directamente al cementerio.



El miedo ahora ronda por las calles de Leticia y la preocupación está en la velocidad con la que está creciendo el virus, pero sobre todo porque no hay capacidad de respuesta y Leticia no tiene equipos para enfrentar la pandemia: hay solo cinco ventiladores y cero unidades de cuidados intensivos.

Cuidados fronterizos

Hasta el 26 de abril oficialmente había 40 casos confirmados, pero solo se han tomado 371 muestras en una población de cerca de 50.000 habitantes. El problema es que las muestras se deben enviar al Instituto Nacional de Salud, en Bogotá, y los resultados se demoran hasta 14 días. De ahí que los casos puedan ser muchos más de los que muestran los reportes oficiales.



Leticia, además, debe lidiar la pandemia no solo con sus habitantes, sino también con los pueblos fronterizos de Brasil y Perú. Por allí entró el virus y, a pesar de que hay presencia del Ejército en la frontera con Brasil, que es una calle, hay un flujo constante de personas por las trochas.



También es alarmante la situación de las comunidades a donde ya habría llegado el virus. El viernes pasado, las autoridades indígenas reportaron el primer caso en la comunidad de Zaragoza, donde habitan indígenas Ticunas.



“La gravedad de la situación es alarmante, tenemos una proporción de muertes muy alta”, le dijo el alcalde de Leticia, Jorge Mendoza, a EL TIEMPO.

Ante esta situación, diferentes sectores políticos se han manifestado. El senador liberal Mauricio Gómez Amín, por ejemplo, manifestó que: “A pesar de que la Fuerza Pública ha utilizado franjas físicas entre las calles que dividen las fronteras, es necesario intensificar acciones. El control se dificulta por las casas ubicadas mitad en Colombia, mitad en Brasil, y por las carreteras que tienen trochas y que permiten el transporte fluvial y los ingresos de ciudadanos. El panorama general en el Amazonas es alarmante, las actuaciones del Gobierno a las principales problemáticas no dan espera. Las necesidades son numerosas y críticas”.



Finalmente, Gómez Amín llama la atención al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud (INS) por la falta de pruebas rápidas de detección para Covid-19 en este departamento y para que puedan apoyar a la Gobernación del Amazonas en el cumplimiento de la entrega de elementos de bioseguridad que el Hospital San Rafael de Leticia le solicitó desde hace un mes.



