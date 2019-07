Fotos: La tragedia y recuperación del patrullero que conmovió a Duque

Archivo particular

El patrullero José Fernando Carvajal Rueda ingresó a la Policía Nacional hace cuatro años y fue enviado a la Dirección de Antinarcóticos. Carvajal cuenta que decidió ser policía porque "mi papá siempre nos repetía una frase de niños: “El que no vive para servir no sirve para vivir”, y prestando mi servicio estuve muy cercano a la comunidad, y eso me ayudo a decidir que quería ser policía”.