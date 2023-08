La relación entre Gustavo Petro y su hijo mayor, Nicolás, parece estar cada vez más distante.



Así quedó en evidencia este sábado luego de que el ahora exdiputado del Atlántico aseguró en entrevista con Semana que su padre lo dejó solo cuando comenzaron sus líos judiciales y el jefe de Estado dijo, vía Twitter, que espera hablar algún día con su hijo y que se perdonen.



“Lo sucedido con mi hijo es para mí terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos”, escribió Petro y agregó que espera que su nieto, el hijo que Nicolás está esperando con su pareja, Laura Ojeda, “pueda conocer a su papá en libertad”, pues él conoció a su primogénito cuando estaba en prisión.



Lo sucedido con mi hijo es para mi terrible y muy lamentable.

Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos.

Como lo dije antes, no presionaré como presidente a la justicia en su caso, los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán por mi respetados.

La… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 5, 2023

Pero no solo son estas declaraciones. Esta semana Nicolás, quien fue capturado el pasado sábado en Barranquilla y fue trasladado a Bogotá, se negó a recibir al jefe de Estado, quien intentó ir a hablar con él en la noche del miércoles en el búnker de la Fiscalía, donde se encontraba recluido mientras se desarrollaban las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.



La relación es casi nula desde que comenzaron los líos judiciales de Nicolás después de que su expareja, Day Vásquez, entregó en marzo evidencia a la Fiscalía sobre actuaciones irregulares del hijo del jefe de Estado durante la campaña presidencial.

Por esos días, el mismo hermano del mandatario, Juan Fernando Petro, afirmó que el jefe de Estado no había hablado con su hijo y agregó que le preocupaba “mucho lo que él pueda hacer contra su propia vida”.

Nicolás Petro y Days Vásquez. Foto: Archivo particular.

Además, causó polémica que en una entrevista cuando le preguntan por Nicolás y el escándalo en el que estaba envuelto su hijo mayor, el mandatario aseguró: “No lo crie, esa es la realidad”.



Precisamente en la entrevista con la revista el exdiputado dijo que “siendo yo muy pequeño, él se fue a vivir a Europa, entonces, obviamente fue una relación bastante distante y fría por parte de él” y agregó que “si él no me crió no fue por culpa mía. Fue porque él abandonó a mi mamá siendo yo un bebé recién nacido. Esa es la realidad. O sea, no es culpa mía que él no me haya criado”.

Andrea Petro. Foto: Twitter @andreapetro91

Pero no es solo la relación entre Nicolás y el Presidente la distante. Según reveló el hijo del jefe de Estado, su hermana Andrea “fue una de las personas que ha intentado destruirme y eso me ha dejado un dolor en el alma que ni te imaginas” y la señaló de ser determinante en el distanciamiento con su padre y con la familia presidencial “bastante importante”.



En el trino del presidente Petro, por último, envió un mensaje no solo a Nicolás, también para sus demás hijos, para que todos aprendan de esta experiencia que calificó como “dura”.



“Aún en lo más terrible se aprende, que todos mis hijos e hijas, incluidos Nicolás y yo mismo, podamos con esta dura experiencia ser mejores seres humanos”.



