Cómo será el trámite de la demanda de Nicaragua contra Colombia en La Haya

El próximo lunes comienzan en la Corte Internacional de Justicia de La Haya las audiencias orales relacionadas con la demanda que interpuso Nicaragua contra Colombia por la supuesta violación de sus derechos.



El proceso inicia su trámite el 20 de septiembre cuando Nicaragua va a intervenir de manera oral para plantear sus quejas y reclamos. Se cree que se va a centrar en decir que Colombia está incumpliendo totalmente el fallo del 2012, que no se ha acatado la decisión y que con ello se les están violando sus derechos.



Colombia solamente podrá escuchar y tomar nota de lo que digan los abogados de la contraparte.



El miércoles 22, por primera vez intervendrán los abogados de Colombia y la tarea será responder a cada una de las acusaciones de Nicaragua. Esto está a cargo de los seis expertos internacionales contratados.



De todas maneras, desde hace rato la defensa colombiana tiene un trabajo preparado con base en los documentos escritos que radicó Nicaragua. Lo que se pretende es ajustarlos con base a lo que digan los demandantes en la audiencia.



El viernes contesta Nicaragua lo que diga Colombia y posteriormente habrá una nueva intervención de los abogados del país.



Luego de este proceso se inicia lo que tiene que ver con las dos contrademandas de Colombia contra los centroamericanos y nuevamente el trámite se repite, claro que esta vez el primer turno será para nuestros abogados, por ser los demandantes.



De acuerdo con lo que es costumbre, la Corte se toma entre seis meses y un año después de las audiencias orales para decidir.



Y si bien el fallo del 2012 no hace parte de este proceso, Colombia insistirá en que no se puede acatar, porque las fronteras no se definen por un fallo sino que debe ser acordado mediante un tratado entre las partes.



