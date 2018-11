Un presidente de estilo sereno y conciliador

Con la llegada de Iván Duque a la Casa de Nariño, los colombianos empezaron a ver a un presidente diferente, no solo por su estilo de gobernar, sino por sus formas.



Y no es solo el hecho de que sea un mandatario joven, con apenas 42 años, con tendencia al ‘jean’, sino que parece no encajar dentro de los parámetros a los que estaban acostumbrados los colombianos: su talante es más sereno y conciliador.

Incluso se podría decir que es un presidente relajado, sin que eso signifique que no haya mostrado su temple cuando ha sido necesario.



No le ha temblado la voz para denunciar la situación en Venezuela ni para dejarle en claro al Eln que no reanudará los diálogos hasta que suspenda las acciones terroristas y libere a los secuestrados.

También sorprendió con la designación de sus ministros. Un gabinete de paridad entre hombres y mujeres y que además privilegia lo técnico, algo que da cuenta de su afán por sacudirse de las viejas estructuras. Eso también se nota, por ejemplo, en su lejanía de los acuerdos políticos con los congresistas. Se evidencia que no tiene una coalición en el Congreso para que lo apoye.



Con su llegada al poder, la mayoría de colombianos también empezaron a oír hablar de una de sus obsesiones: la economía naranja, un modelo que promueve la generación de riqueza a través del talento, la conectividad y la cultura de las regiones y que busca atraer a los emprendedores, sobre todo a los más jóvenes.



Pero el nuevo jefe de Estado también ha dicho hasta la saciedad que quiere un gobierno cercano a la gente y a las regiones. Y en esto ha cumplido: Cada fin de semana, el mandatario visita alguna región del país para escuchar a las comunidades.

El Presidente se muestra como una persona sencilla y afable que incluso es capaz de mostrar en público sus habilidades con el balón de fútbol, el baile y el canto. “Duque está intentando imponer su propio estilo de gobierno. Ese estilo incorpora cero ‘mermelada’, la no interferencia en la elección de autoridades, el discurso general público y no privado con los legisladores y su presencia en las regiones”, dice Patricia Muñoz, catedrática de la Universidad Javeriana.



Según el politólogo Pedro Medellín, el Presidente tiene “los rasgos típicos de un mediador, de un personaje que busca que las partes lleguen a un acuerdo y que la construcción sea entre todos. Otra cosa es si el país necesita un líder o un mediador”.

Iván Duque en frases

Esa paz que añoramos tendrá correcciones para que las víctimas sean el centro del proceso y garanticemos verdad, justicia

y reparación

TWITTER

El narcotráfico es una amenaza global. Luchar contra este fenómeno y promover una sociedad que rechace las drogas es un deber moral

TWITTER

Un gobierno no puede estar en la negociación de secuestros. Si hay voluntad de paz por parte del Eln, que libere a los secuestrados

TWITTER

No estamos en una carrera armamentista. Colombia no puede caer en provocaciones, una constante de la dictadura de Venezuela

TWITTER

