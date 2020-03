Gobierno alerta por noticias falsas durante emergencia de coronavirus

Durante la emergencia que vive Colombia por cuenta del coronavirus, el cual ya deja más de 700 contagiados y 14 personas muertas, el Gobierno Nacional le hizo un llamado a los ciudadanos para que verifiquen la información que les llega en estos días sobre covid-19 y no compartan información falsa.



En ese sentido, indicaron que el Centro Cibernético Policial ha detectado cerca de 65 noticias falsas de la pandemia sobre situaciones como la desinfección de las calles por medio de helicópteros de la Fuerza Aérea o el hallazgo de la cura de este virus por parte de un médico colombiano.

Así mismo, el Gobierno señala también son falsos los datos que han circulado en canales electrónicos como un decreto sobre impuestos a funcionarios en medio de la crisis o el supuesto pago de $ 350.000 a las personas que se queden en sus viviendas durante la cuarentena obligatoria.



En este sentido, la Policía Nacional alerta que este tipo de información no solo descontextualiza y genera pánico en el tiempo de aislamiento, sino que las personas pueden ser víctimas de malware y phishing con el fin de robar datos personales o incluso acceder a información que ponga en riesgo el patrimonio económico de quien accede a estos portales.



En total, las autoridades han detectado en el país 185 enlaces de páginas web que pueden permitir un delito informático.

Recomendaciones para detectar información falsa

En este sentido, el Gobierno recomienda a los ciudadanos que siempre se verifique la procedencia de la información, tenga en cuenta solo medios de comunicación que sean de su confianza y páginas institucionales.



A su vez, confirme la fecha en la cual fue creada la noticia porque debido a la rapidez con la que se está desarrollando la pandemia esta información puede estar desactualizada. Si el artículo no tiene una fecha de publicación, sospeche.



Revise cómo le fue replicada la información, si es una fuente confiable o llego a usted principalmente a través de redes sociales.



Tenga cuenta, así mismo, si los títulos lucen diferentes, con errores ortográficos o que no estén completamente relacionados a los datos que se comparten en el cuerpo del artículo.



Es importante que no propague la información que usted no tiene verificada, ya que puede ser usada por los delincuentes como una herramienta de difusión de noticias falsas.



