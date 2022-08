Pese a que en el pasado las diferencias entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente Iván Duque parecían insalvables, en los últimos días y previo a que finalice el mandato presidencial las relaciones entre ellos dos parecen haber mejorado sustancialmente.



En los últimos días no solamente firmaron un convenio para la construcción de la línea 2 del metro de Bogotá y para la ampliación de TransMilenio, sino que la mandataria local condecoró al jefe de Estado con la Orden Civil al Mérito Ciudad de Bogotá.



“Usted es bogotano, es el Presidente más joven que ha tenido Colombia en su historia y hoy, en nuestros 484 años, deja la mayor inversión que le va a cambiar la vida a millones de personas humildes en nuestra ciudad y en nuestra región. En nombre de todos ellos, de 8 millones de bogotanos, y casi 3 millones de cudinamarqueses, nuestra gratitud por siempre”, le dijo López a Duque.



La mención de la alcaldesa mayor contrasta con otras que tuvo en el pasado hacia Duque y en las que criticó duramente sus decisiones en temas como la pandemia, las cuarentas, los días sin IVA y la protesta social, entre otros temas.

En medio de la pandemia y a raíz de las cuarentenas, López le dijo a Redmás que ella no pedía que los ciudadanos se mantuvieran encerrados “hasta que haya una vacuna. Es fácil decir eso encerradito en el Palacio. Al Presidente no le toca salir a trabajar, salir a la calle. Es muy fácil decir que no nos podemos encerrar cuando el único que realmente ha estado encerrado es el Presidente”, dijo.



A raíz de las aglomeraciones presentadas en algunos de los días sin IVA que impulsó el gobierno de Duque, la mandataria local manifestó: “El Gobierno Nacional que no ha cumplido con la entrega de un solo ventilador UCI provoca hoy mayor aglomeración en Bogotá (…) ¿Subir las ventas y bajar las vidas? Qué insensatez! No cuidan y sí dañan!”, expresó.



Y cuando el mandatario aplazó una de estas jornadas, la alcaldesa le lanzó una frase que fue interpretada como un duro dardo político hacia el Presidente: “Errar es de humanos y corregir es de sabios”.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente Iván Duque, en una de sus reuniones, en la Casa de Nariño. Foto: David Romo. Presidencia

En la mayoría de las ocasiones el jefe de Estado saliente se abstuvo de contestar y, en una de las pocas ocasiones en que lo hizo, le dijo: "Este no es momento para pugilatos políticos, este no es momento para divisiones políticas, este no es un momento para competencias de ninguna índole, yo soy el presidente de la República y pienso en el interés de todos los colombianos", afirmó en NTN 24.



Las diferencias entre ellos dos tienen su origen en temas ideológicos. Desde hace varios años, López ha sido una de las fuertes contradictoras del expresidente Álvaro Uribe, uno de los principales promotores de la elección de Duque y quien lo puso como senador de su partido, el Centro Democrático, entre 2014 y 2018.



Los recientes agradecimientos de López a Duque han estado centrados en los giros de recursos que el Gobierno Nacional ha hecho hacia Bogotá y que, como se espera, servirán para el beneficio de los ciudadanos.



López y Duque, como ella misma se lo dijo a EL TIEMPO hace algunos meses, han tenido cosas en las que han coincidido y otras en las que no. Sin embargo, según ella misma, la relación entre ellos dos siempre ha sido de “respeto”.



