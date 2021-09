¿Cómo avanza la equidad de género en el sector público?

El Gobierno Nacional inició la evaluación para determinar cómo está la participación de las mujeres en los cargos públicos oficiales. Esto en la medida en que la meta de esta administración es que para el 2022 sea de al menos el 50 por ciento.



Es por ello que el Departamento Administrativo de la Función Pública anunció que desde el 18 de agosto se inició el reporte de la ley de cuotas correspondiente a la vigencia 2021, para que las entidades estatales informen sobre la participación de las mujeres en los cargos de niveles decisorios en cada una de las instituciones.



“Todas las entidades del nivel nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal, incluso aquellas entidades con cargos de libre nombramiento y remoción de la Rama Judicial, deben presentar el reporte anual con corte al 9 de agosto de este año”, anunció el director de Función Pública, Nerio José Alvis Barranco.



Según la Ley 581 de 2000, cada año las entidades están obligadas a reportar sobre la participación de las mujeres en los cargos de máximo nivel decisorio (MND) y otros niveles de decisorios (OND). Esta norma establece que como mínimo el 30 por ciento de esos puestos de trabajo deben ser ocupados por mujeres.



En 2020, de acuerdo con el informe oficial, Colombia alcanzó un 45 por ciento de participación de mujeres, entre cargos de MND y OND.



Esta cifra revela que se logró superar la meta de 44,5 por ciento, fijada para nuestro país dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Sin embargo, para 2022 la apuesta contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo es lograr que sean la mitad.



El punto es que, en promedio, ese crecimiento anual está entre el 1 y el 1,5 por ciento. Y realmente faltan 5 puntos para llegar al 50 por ciento, que es la meta oficial.

De todas maneras, las entidades tendrán hasta el próximo 17 de septiembre para presentar el reporte.



Las cifras

De acuerdo con el director de Función Pública, para el año 2020, el porcentaje de 45 por ciento corresponde a 9.389 empleos del nivel directivo que fueron ocupados por mujeres en esa vigencia, de un total de 20.877 cargos directivos informados por 2.581 entidades públicas tanto del orden nacional como del territorial.



En este momento el aplicativo dispuesto por Función Pública se encuentra habilitado para que las entidades diligencien la información. A la fecha han reportado 1.195 entidades, de las 3.885 a las que les aplica lo señalado en la Ley 581.



“Las entidades tendrán plazo para reportar la información hasta el próximo 17 de septiembre, en aras de alcanzar la meta del 48 por ciento fijada para esta vigencia en el Plan Nacional de Desarrollo”, dijo Alvis.



Ese reporte se entrega anualmente, finalizando el tercer trimestre, a través del aplicativo en línea dispuesto en el portal web de Función Pública para tal fin.



Ahora bien, sobre qué se ha hecho para que las entidades públicas cumplan con la información en materia de equidad de género, el funcionario explicó que mediante una circular externa del 17 de agosto de 2021, Función Pública solicitó el reporte de cumplimiento de la ley de cuotas a las entidades públicas del orden nacional y territorial.



Pero también indicó qué puede ocurrir con los organismos oficiales que no cumplan con lo establecido en la ley en torno a esta situación. En ese sentido destacó que si alguna entidad omite el reporte, “esta omisión queda reportada en el informe consolidado que es publicado en el portal web de Función Pública y se envía anualmente al Congreso de la República y a la Procuraduría General de la Nación”.



El director de Función Pública agregó que “cuando una entidad pública no cumple con el porcentaje mínimo de participación efectiva de la mujer en cargos decisorios (30 por ciento) definido en la Ley 581 de 2000, les corresponderá a los entes de control adelantar los procesos respectivos para aplicar las sanciones a que haya lugar. No obstante, desde Función Pública sabemos del compromiso y esfuerzo por seguir avanzando con la equidad de género en el Estado colombiano”.



Y sobre las posibilidades de que los entes estatales puedan cumplir con las metas establecidas por el Gobierno para el próximo año, Alvis dijo que se tiene la “firme convicción” desde la administración Duque de lograr la paridad de género en los altos cargos directivos.



“Si bien somos respetuosos de la autonomía territorial y de las otras ramas y órganos de poder público, confiamos en su compromiso con la equidad de género en empleo público”, destacó.

