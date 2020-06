¿Cómo avanza la descentralización del país?

Este martes se realizó el foro Ley de Regiones “Del dicho al hecho”, en el que se revisaron los avances y desafíos de la Ley Orgánica de Regiones (Ley 1962 del 28 de junio de 2019). Además, se analizó su impacto dentro del ordenamiento jurídico interno y su importancia en la reactivación económica.

La Ley de Regiones se creó para fortalecer las competencias administrativas y financieras de la Región Administrativa y de Planificación (RAP) y así impulsar la descentralización. Con esta Ley se busca reglamentar y regular las relaciones entre las RAP y otras entidades territoriales; es decir, que las RAP tengan más autonomía para planificar y administrar desde cada territorio, pues se establecen las condiciones para que cada región pueda acceder directamente a recursos del Presupuesto General de la Nación.



El foro fue realizado por la Federación Nacional de Departamentos (FND) para hablar de la necesidad de avanzar en la reglamentación de la Ley Verano, para fortalecer las alianzas de los departamentos y alcanzar su desarrollo económico y el cierre de brechas sociales.



Asimismo, se habló de la reglamentación de la Ley de Regiones, la apuesta del Gobierno Nacional para impulsar la descentralización y autonomía de las regiones a través del lanzamiento de la Misión de Descentralización, el papel que cumplen los entes de control y el aparato judicial para asegurar la descentralización que tanto reclaman los departamentos, y el impacto del coronavirus en las finanzas departamentales.



El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, resaltó que Colombia necesita una descentralización "no bogotanizada" y que si los Gobernadores y Alcaldes no actúan de manera innovadora para producir las políticas sociales que requieren los territorios, el Gobierno central se tomará esos espacios: "insistimos en la necesidad de seguir modernizando la política, pero con un enfoque social, en el que las regiones sean protagonistas. Son las regiones las que pueden frenar la gran amenaza de recentralización que atraviesa el país."



Eduardo Verano, exgobernador del Atlántico aseguró que el centralismo en Colombia es muy fuerte porque más de la mitad de los recursos estatales los maneja la nación. Según Verano, solo el 15 % del presupuesto le queda a las regiones para el manejo: “El centralismo es sólido, está consolidado; por eso, para quienes estamos en las regiones debemos saber que este proceso no será fácil”.



Para el director Ejecutivo de la FND, Carlos Camargo Assis, la pandemia debe ser un llamado a la conciencia colectiva de todos los funcionarios para impulsar la competitiva en las regiones: “Para lograr un proceso fortalecido de regionalización, tenemos que ser conscientes de que a mayor competencia, mayor transferencia de recursos”.



El consejero presidencial para las regiones, Federico Hoyos, aseguró que es necesario explicar a las entidades territoriales y a los mandatarios locales cómo funcionan las leyes y cómo avanzar gracias a esas normas administrativas.Además, señaló que hay que entender las prioridades de los entes territoriales en las regiones, según sus necesidades para encontrar soluciones a través de los entes multilaterales.



En cuanto a la visión del Gobierno sobre la descentralización afirmó que “va más allá de la norma y pasa por la voluntad en la implementación” y que hay que tomar medidas de acuerdo a las regiones.



Por otro lado la ministra de las TIC, Karen Abudinen, señaló la importancia del trabajo conjunto que se ha hecho en las regiones, de la mano con los gobernadores, para digitalizar y poder conectar a las regiones. Aseguró que la única manera de recuperar la economía en este momento es trabajando de la mano con las regiones.



El senador David Barguil puntualizó en que hay una necesidad de entregar herramientas a los entes territoriales para que puedan ser los “protagonistas del desarrollo económico, político, social”, señaló que esta ley permite consolidar el desarrollo regional y que el Congreso ha buscado impulsar los mecanismos de desarrollo en las regiones. Para Barguil es importante que se dispongan los recursos necesarios; especialmente, habló de la importancia de los fondos regionales para impulsar las regiones en materia económica.



Por otro lado, el exsenador Juan Manuel Galán dijo que la descentralización ha sido tardía porque se han tenido muchas dificultades debido al centralismo histórico: “los mandatarios son mendigos en Bogotá para ver quien les aprueba los proyectos”, agregó que sin recursos las descentralizaicón no se traduce en lo que necesita la gente.



Dilian Francisca Toro, exgobernadora del Valle resaltó que desde los territorios se están analizando las problemáticas para estudiar las soluciones. Sin embargo, dijo que el sistema de participación ha sido centralizada y se ha disminuido la participación en las regiones: “La leyes nos dan funciones, pero cuando vamos a mirar, nos dan competencias sin recursos”. Para Toro, no se tiene la autonomía ni la descentralización que se debería tener; pues sin los recursos suficientes no se pueden afrontar las necesidades de las regiones.



Luis Carlos Velásquez, gobernador de Caldas aseguró que “En Colombia hemos tenido más territorio que Estado y de ahí se desprenden todos los problemas que hemos tenido”. Para Velásquez, debe haber una articulación en diferentes aspectos económicos para impulsar el crecimiento de las regiones.



Agusuto Trujillo, presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, por otro lado, dijo que si bien los recursos son importantes, el debate no se puede centrar porque para él el país lleva más de cien años siendo descentralizado y señaló que la descentralización es un instrumento para administrar, mientras que la autonomía es un derecho de las entidades territoriales. Según Trujillo, hace falta luna mayor presencia de los gobierno territoriales, más que del Gobierno Nacional, por ser parte de una sociedad plural.



Por otro lado, frente a las convergencias o lecciones que podría dejar la pandemia, Dilian Toro aseguró que la respuesta para atender la crisis actual no se puede dar únicamente desde el Gobierno Nacional porque en cada región la economía presenta condiciones específicas, por lo que se necesitan análisis regionales para la reactivación económica.



El gerente de RAP Pacífico, Camilo Lloreda, aseguró que aunque hay que atender la coyuntura actual, hay que escuchar a las regiones para atender las principales necesidades, que siempre se han presentado. Agregó que tan pronto como se logre superar la pandemia, es necesario mejorar la inversión para los territorios.



