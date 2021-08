¿Cómo aplicar a una visita guiada a la Casa de Nariño?

La Casa de Nariño, la sede presidencial colombiana, se puede visitar por cualquier nacional o extranjero. Y de manera gratuita. Hay un servicio de visitas guiadas para quienes quieran hacer un recorrido por algunas zonas determinadas.



Para poder realizar la visita a Palacio, como primera medida se exige la inscripción, la cual se hace a través de la página web de la Presidencia, presidencia@gov.co

​

Inicialmente se deben recibir todos los datos, como cédula, teléfono, correo electrónico, de la persona que va a coordinar el grupo -máximo puede ser de 20 personas- que hará la visita o de quién la solicita.



Además, deberán sugerir dos fechas tentativas para programar el recorrido por Palacio, teniendo en cuenta que para hacerlo los horarios de lunes a viernes son a las 9, 10 y 11: y en la tarde a las 2, 3 ó 4.



Los sábados y festivos el horario es a las 2:30 y 4:00 de la tarde. Los domingos solo se puede ingresar a las 3 y a las 4 de la tarde.



La visita guiada tiene una duración de aproximadamente 45 minutos y previamente se debe informar si el tour se solicita en inglés o en español y si asiste alguna persona en condición de discapacidad.



La recomendación, además, es diligenciar la solicitud con 15 días de anticipación.



Requisitos de ingreso

Presentarse 20 minutos antes de la hora programada, en la puerta de acceso de la carrera 8ª. No. 7-26 con su respectivo documento de identificación, para cumplir con los procedimientos requeridos de registro e ingreso a la Casa de Nariño; así mismo, se solicita portar su carné de servicios médicos o certificado vigente.



Tenga en cuenta que únicamente se permitirá el acceso a la Casa de Nariño a las personas relacionadas en la solicitud.



No se permite el ingreso de bolsos, maletines, morrales, cámaras fotográficas o de video, teniendo en cuenta que no se dispone de casilleros para guardar este tipo de elementos y/o equipos; así mismo, se solicita abstenerse de traer celulares.

Los grupos de la tercera edad deben venir siempre acompañados de un coordinador, enfermero o brigadista.



Tenga en cuenta que se restringirá el acceso a las personas que vistan prendas deportivas como pantalonetas, bermudas, sandalias, etc.



El Personal Militar deberá presentarse en uniforme No. 3 (clima frío), o su equivalente en cada una de las Fuerzas.



Si trae obsequios, mensajes o cartas dirigidas al señor Presidente de la República y/o funcionarios de la Presidencia, deberá entregarlos en la Oficina de Correspondencia ubicada en la calle 7ª. N° 6-54 de Bogotá, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:15 p.m.; de lo contrario NO se permite su ingreso.



Invitamos a los señores coordinadores de grupo a garantizar el buen comportamiento de sus acompañantes durante la visita en la Casa de Nariño. El recorrido será cancelado si se hace caso omiso a esta recomendación.



No se permite el ingreso de alimentos, bebidas, ni de animales.



Por razones de seguridad se restringirá el ingreso a la Casa de Nariño a las personas que no tengan en cuenta estos requisitos.