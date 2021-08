¿Cómo agendar cita de pasaporte en Barranquilla?

Si está en el Atlántico y necesita realizar la expedición de pasaportes, debe realizar una cita previamente agendada.



(Puede leer: Moción de censura contra ministra de las TIC será el 3 de septiembre)

El horario de expedición en Barranquilla es de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Tenga presente la impresión del pasaporte se realiza en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá y estará disponible para su entrega a las 48 horas hábiles después de tramitado. Recuerde que si no presenta los requisitos completos no se le podrá realizar el trámite para la expedición del pasaporte.



Para la entrega del pasaporte es de lunes a jueves de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. en jornada continua y los viernes de 8:30 a.m. a 1:30 p.m. sin agendar cita previa. Para la entrega, deberá presentar el original del documento de identificación y aportar el recibo de pago del Banco Sudameris debidamente cancelado.



De este modo, para obtener el pasaporte debe solicitar su cita a través de la página web www.atlantico.gov.co en el enlace de Pasaportes y dirigiéndose a la opción “agendar cita”.



(Además: ‘Me robaron a mi bebé en Bogotá y lo hallé en Noruega 32 años después’)



Luego de agendar su cita, al correo registrado le llegará toda la información sobre los requisitos y documentación que deben ser presentados para la expedición de su pasaporte.



En caso de presentar dificultad para acceder a la plataforma de citas, escriba al correo electrónico pasaporte@atlantico.gov.co o al Whatsapp 3173135937.



Puede tener más información haciendo clic aquí



POLÍTICA