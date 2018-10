¿Afecta el nuevo decreto a las plantaciones de marihuana en las casas?

“Cuando vivía con mi mamá y no fumaba, sembré varias. Todas juntas. Por ende nunca salió nada. Ya después sembré una sola, la trasplantamos a algo más grande y empezó a crecer. Como a los ocho meses la pude fumar”. Daniela es una actriz de teatro caleña que a sus 28 años se ampara en la Ley 30 de 1986 y en el decreto 613 de 2017 que permiten tener hasta 20 plantas de marihuana en la casa, exclusivamente para consumo propio.

Después de que el pasado primero de octubre, el presidente de la República, Iván Duque, firmara el decreto 1844 que prohíbe el porte y consumo de la dosis mínima en espacios públicos, además de permitir su incautación y destrucción, surge una duda frente al panorama cannábico en el país: ¿qué otras instancias puede afectar el nuevo acto administrativo?



El argumento principal del Gobierno es combatir el microtráfico, además de prevenir el consumo en los jóvenes.



Al ser una medida que se debe cumplir en espacio público, no tiene ninguna afectación a los cultivos caseros, pero según Julián Quintero, director de Échele Cabeza, “la mayoría de los que consumen en el espacio público lo hacen porque no tienen una relación abierta en sus casas, entonces les toca en la calle. Los directamente afectados van a ser jóvenes, habitantes de calle y estudiantes”.

Frente a este tema, Andrés Naranjo, quien tiene un cultivo de cinco plantas de cannabis, afirma que “el consumidor debe empezar desde la casa, que ‘se legalice’ para que no se hagan cosas a escondidas y eso le evite muchos problemas”. Naranjo sostiene que el hablar con los padres de familia ayuda a entender el panorama frente a los beneficios del cannabis, como el uso en productos medicinales y de belleza.



Según datos del Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas de 2013, entre las personas que habían consumido marihuana en ese periodo, más del 57,6 % mostró signos de abuso o dependencia que equivale a 440 mil personas, aproximadamente cuatro veces la capacidad del Camp Nou de Barcelona.

Cultivo

“La semilla se coloca a germinar en un plato con servilleta, luego necesita un buen ambiente que es la tierra, pero se utiliza un sustrato que es un compuesto de cosas que forman la tierra. Lo otro ya es sol, la planta necesita bastante para que se desarrolle”. Andrés Naranjo, quien tiene una ‘Smoke Shop’, dice que el cultivo de plantas de cannabis puede tomar entre cuatro y cinco meses para poder consumirla.

Sin embargo, afirma que al ser un proceso de paciencia y cuidado al principio se debe recurrir a los vendedores ilegales para poder fumar. “Lo hago más para cohibirme de muchas cosas, por ejemplo de meterme a las ollas, la gente piensa que eso es muy fácil pero no. Segundo porque cuando se consigue así no se sabe cómo se abona, cómo se trata, la mía es natural. La verdad cuando uno ve que ha cosechado en la casa uno se emociona”.



El palmireño afirma que de una planta pequeña, pueden extraerse entre 20 y 30 gramos, aproximadamente un gramo por cigarrillo. “Pero para sacar más se necesita un complemento lumínico, más horas de luz para que crezca y te de cerca de 100 o 200 gramos”.

Planta de cannabis de Daniela en Cali Foto: Archivo Particular / El Tiempo

La dosis mínima que estipula la ley 30 de 1986 dice que, para la marihuana, la cantidad que se permitía portar era de 20 gramos. Julián Quintero dice que la medida puede llegar a ser un poco amplia para un consumo personal. “A mí me parece que es un logro, (poder cultivar) es un avance, nunca me vas a escuchar criticar la medida. Pero si me lo preguntas que soy consumidor, 20 plantas es un resto. Una buena mata puede dar 500 o 600 gramos. Calcule usted: 20 matas pueden ser hasta 10 kilos de marihuana”, afirma el director de Échele Cabeza.



Pese a que dentro de las casas el cultivo, porte y consumo está legalizado, en las calles ya no es posible. De acuerdo a la alocución del Presidente de la República al firmar el decreto, “en las calles no van a consumir, ni van a portarla. Y obviamente, si son requisados aleatoriamente y se le encuentra la sustancia ilegal pues se procederá conforme al Código de Policía con las sanciones establecidas allí, de carácter administrativo, pero se les va a quitar y se les va a destruir".



Con cáscaras de mango, huevo, café y de banano, sol, en la noche bastante agua, además de quitarle algunas hojas, Daniela afirma que a su primera planta le logró sacar 300 gramos y que no quiere dedicarse a cultivar porque es un proceso complejo.



Aunque a muchos los acusen de comercializarla, ninguno de los tres lo hace por ser ilegal y porque, según Andrés, prefiere “compartirla que venderla”.



MARIO PERLAZA

Twitter: @marioperlaza

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

ELTIEMPO.COM